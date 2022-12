കൊല്ലപ്പെട്ട നഴ്സിന്റെയും മക്കളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ‌ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ചെലവ് കേന്ദ്രം ഏറ്റെടുക്കും: വി.മുരളീധരൻ

വൈക്കം ∙ ബ്രിട്ടനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മലയാളി നഴ്സ് അഞ്ജുവിന്റെയും 2 മക്കളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ചെലവ് കേന്ദ്രസർക്കാർ വഹിക്കുമെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ.



കുലശേഖരമംഗലത്തെ അഞ്ജുവിന്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ബ്രിട്ടനിലെ പൊലീസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള കാലതാമസമാണു ബാക്കിയുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജി.ലിജിൻലാൽ, ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ദേശീയ സമിതി അംഗം സുമിത്ത് ജോർജ്, ബിജെപി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായ വിനൂബ് വിശ്വം, ലേഖാ അശോകൻ, ഒബിസി മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി.വി.മിത്രലാൽ, കെ.ആർ.രാജേഷ്, യുവമോർച്ച ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.ആർ.ശ്യാംകുമാർ, പത്മകുമാർ അഴിക്കൻ, ബിജെപി തലയോലപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.ഡി.സരസൻ എന്നിവരും മന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

ബ്രിട്ടനിലെ കെറ്ററിങ്ങിൽ 15നു രാത്രിയാണ് അഞ്ജുവിനെയും മക്കളായ ജീവ, ജാൻവി എന്നിവരെയും കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് കണ്ണൂർ സ്വദേശി സാജുവിനെ (52) നോർതാംപ്റ്റൻഷർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: UK triple murder: Indian embassy to help return bodies to family