സജി ചെറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കും; നിയമോപദേശം തേടി ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തെത്തുടർന്നു രാജിവച്ച സജി ചെറിയാനെ മന്ത്രിസഭയിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ശുപാർശ സംബന്ധിച്ചു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിയമോപദേശം തേടി. വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗമാണു സജിയെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

സത്യപ്രതിജ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം നടത്തണമെന്നു ഗവർണറോടു മുഖ്യമന്ത്രി ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. സജിക്കെതിരെ തിരുവല്ല സബ് കോടതിയിലുള്ള കേസിൽ തീരുമാനം ആകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്തു വേണമെന്നു ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനോടു ഗവർണർ നിയമോപദേശം തേടിയത്. ഗവർണർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും നിയമോപദേശം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കു തീരുമാനമെടുക്കാം.

സജി ചെറിയാൻ വീണ്ടും മന്ത്രി ആയാൽ അദ്ദേഹം മുൻപ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഫിഷറീസ്, സാംസ്കാരികം, യുവജനക്ഷേമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നാണു സൂചന. ഭരണഘടനാവിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തെത്തുടർന്ന് ജൂലൈ ആറിനാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചത്. ധാർമികമായും നിയമപരമായും സജിക്കു മുന്നിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലെന്നതിനാൽ മടങ്ങിവരവ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടെന്നാണു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശയിൽ ഗവർണർ നിയമതടസ്സം ഉന്നയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 4നുതന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കും.

∙ ‘ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഇനി ധാർമിക പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല. 6 മാസം പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചു. തെളിവില്ലെന്നു കണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. എംഎൽഎ പദവി റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയിട്ടുണ്ട്’. – സജി ചെറിയാൻ എംഎൽഎ

English Summary: Governor Arif Mohammad Khan seeks legal advice on Government's decision to return Saji Cherian to cabinet