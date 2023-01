സജി ചെറിയാന്റെ തിരിച്ചുവരവ്: മുൻ വകുപ്പുകൾതന്നെ ലഭിച്ചേക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തെത്തുടർന്നു രാജിവച്ച സജി ചെറിയാനെ മന്ത്രിസഭയിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ശുപാർശ സംബന്ധിച്ചു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിയമോപദേശം തേടി. വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗമാണു സജിയെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

സത്യപ്രതിജ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം നടത്തണമെന്നു ഗവർണറോടു മുഖ്യമന്ത്രി ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. സജിക്കെതിരെ തിരുവല്ല സബ് കോടതിയിലുള്ള കേസിൽ തീരുമാനം ആകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്തു വേണമെന്നു ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനോടു ഗവർണർ നിയമോപദേശം തേടിയത്. ഗവർണർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും നിയമോപദേശം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കു തീരുമാനമെടുക്കാം.

സജി ചെറിയാൻ വീണ്ടും മന്ത്രി ആയാൽ അദ്ദേഹം മുൻപ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഫിഷറീസ്, സാംസ്കാരികം, യുവജനക്ഷേമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നാണു സൂചന. ഭരണഘടനാവിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തെത്തുടർന്ന് ജൂലൈ ആറിനാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചത്. ധാർമികമായും നിയമപരമായും സജിക്കു മുന്നിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലെന്നതിനാൽ മടങ്ങിവരവ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടെന്നാണു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശയിൽ ഗവർണർ നിയമതടസ്സം ഉന്നയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 4നുതന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കും.

തുടർനടപടികൾ കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടില്ല

തിരുവല്ല ∙ മന്ത്രിയായിരിക്കെ സജി ചെറിയാൻ നടത്തിയ പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡിവൈഎസ്പി ടി.രാജപ്പൻ തിരുവല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച് തുടർ നടപടികൾ കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഭരണഘടനയെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനഃപൂർവം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ചു പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതു കുറ്റമല്ലെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്.

അഭിഭാഷകനായ ബൈജു നോയൽ നൽകിയ പരാതിയിലാണു കോടതി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. കേസ് ഇപ്പോഴും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നു ബൈജു പറഞ്ഞു. സിബിഐക്ക് വിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

∙ ‘ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഇനി ധാർമിക പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല. 6 മാസം പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചു. തെളിവില്ലെന്നു കണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. എംഎൽഎ പദവി റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയിട്ടുണ്ട്.’ – സജി ചെറിയാൻ എംഎൽഎ

English Summary: Saji Cheriyan All Set To Return To Cabinet, Says Reports