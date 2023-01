ഒരേ മന്ത്രിസഭയിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഏഴാമൻ; ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇടവേള

ഒരു മന്ത്രിസഭയില്‍നിന്നു രാജിവച്ച് അതേ മന്ത്രിസഭയില്‍ത്തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇടവേളയോടെ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് സജി ചെറിയാന്‍. 2022 ജൂലൈ 6ന് രാജിവച്ച അദ്ദേഹം 182 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം 2023 ജനുവരി 4–ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം തിരിച്ചെത്തുന്ന ഏഴാമനാണ് സജി ചെറിയാന്‍.

അച്യുതാനന്ദന്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്ന് 2006 സെപ്റ്റംബര്‍ 4നു രാജിവച്ച പി.ജെ. ജോസഫ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം കാത്തിരുന്നത്. 1078 ദിവസത്തെ (2 വര്‍ഷം 11 മാസം 13 ദിവസം) ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് 2009 ഓഗസ്റ്റ് 17ന് അദ്ദേഹം അതേ മന്ത്രിസഭയില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയത്. ഒരുതവണ രാജിവച്ച അദ്ദേഹം കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ 2010 ഏപ്രില്‍ 30നു പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ഏക മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം.

എ.കെ.ആന്‍റണിയുടെ ഒന്നാം മന്ത്രിസഭയില്‍നിന്ന് 1977 ഡിസംബര്‍ 20, 21 തീയതികളില്‍ രാജിവച്ച സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയയും കെ.എം. മാണിയും യഥാക്രമം 288, 269 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം 1978 ഒക്ടോബര്‍ 4നും സെപ്റ്റംബര്‍ 16നും മടങ്ങിയെത്തി. ഒരു ദിവസം മുന്‍പേ രാജിവച്ചത് കോയയാണെങ്കിലും ആദ്യം മടങ്ങിയെത്തിയത് മാണിയാണ്.

മൂന്നാം കരുണാകരന്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍നിന്ന് 1985 ജൂണ്‍ 5നു രാജിവച്ച ആര്‍. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള 1986 മേയ് 25നു തിരിച്ചെത്തിയത് 354 ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷമാണ്. ഒന്നാം പിണറായി വിജയന്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്ന് 2016 ഒക്ടോബര്‍ 14ന് രാജിവച്ച ഇ.പി. ജയരാജന്‍ 2018 ഓഗസ്റ്റ് 14നും (ഇടവേള 669 ദിവസം) 2017 മാര്‍ച്ച് 27ന് രാജിവച്ച എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍ 2018 ഫെബ്രുവരി 2നും (ഇടവേള 312 ദിവസം) തിരിച്ചെത്തി.

English Summary: Seventh minister to rejoin in the same government after resignation