ബഫർ സോൺ: ഭൂപടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതി നൽകാൻ ഇനി 6 ദിവസം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല വിഷയത്തിൽ വനം വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭൂപടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കു പരാതി നൽകാൻ ഇനി 6 ദിവസം മാത്രം. ഈ മാസം 7 നാണു സമയപരിധി അവസാനിക്കുക. ഇതിനകം പരമാവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരിട്ടു സ്ഥലപരിശോധന നടത്താനാണ് വനം, തദ്ദേശ, റവന്യു വകുപ്പുകളുടെ തീരുമാനം. ചില പഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥല പരിശോധനയുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് വനം വകുപ്പ് ആരോപിച്ചു.

എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ ഇതിനകം സജ്ജമാക്കി. എന്നാൽ, പകുതിയോളം പഞ്ചായത്തുകളിൽ പോലും സ്ഥലപരിശോധന ആരംഭിക്കാത്തത് വനം വകുപ്പിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ഈ കേസ് സുപ്രീംകോടതി ഈ മാസം 11 നാണു പരിഗണിക്കുക. ഏഴിനകം ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ തരംതിരിച്ച് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറി സ്ഥലപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാനാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. അതിനു ശേഷം ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ടും സ്ഥലപരിശോധനയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് ആലോചന. അന്തിമറിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം തേടും.

പരാതികൾ കൂടുതൽ ചക്കിട്ടപ്പാറയിൽനിന്ന്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബഫർസോൺ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരാതികൾ ലഭിച്ചത് കോഴിക്കോട്ടെ ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന്: 4061. മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിൽനിന്നു ലഭിച്ച പരാതികളുടെ വിവരം: കാഞ്ചിയാർ – 1469, അറക്കുളം – 1261, കൂരാച്ചുണ്ട്–1200, കേളകം– 1084, തിരുവില്വാമല– 916, കുറ്റിച്ചൽ – 851, മരിയാപുരം – 842. കൂടുതൽ സമരം നടന്ന കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽനിന്ന് 115 പരാതികൾ ലഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആര്യനാട് പ​ഞ്ചായത്തിൽ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഇതുവരെ തുടങ്ങിയില്ല. കള്ളിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ യോഗം ചേരുക മാത്രമാണു നടന്നത്.

English Summary: Six days time to give complaint regarding buffer zone maps