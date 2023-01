പത്തനംതിട്ട ∙ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മോക് ഡ്രില്ലിനിടെ കല്ലൂപ്പാറ തുരുത്തിക്കാട് പാലത്തിങ്കൽ കാക്കരക്കുന്നിൽ ബിനു സോമൻ (34) മുങ്ങി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് കലക്ടര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി. വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിലും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിലും വീഴ്ചയുണ്ടായി. മോക്ഡ്രില്‍ നടത്തിയത് നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് നാലു കിലോമീറ്റര്‍ മാറിയാണ്. സ്ഥലം മാറ്റിയ വിവരം ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന തഹസില്‍ദാരെ പോലും അറിയിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

സംഭവത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്താൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദേശം നൽകി. പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പത്തനംതിട്ട കലക്ടർ കൈമാറിയതിനു പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയത്. സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തു. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മേധാവിയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടറും ദുരന്തം ഉണ്ടാകാനിടയായ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കമ്മിഷൻ അംഗം വി.കെ.ബീനാകുമാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ ഡോ. ഗിന്നസ് മാടസാമി സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് നടപടി.

ബിനു 45 മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടന്നതായും യഥാസമയം ദുരന്ത നിവാരണ സേന എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കാതെയുള്ള മോക് ഡ്രിൽ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്നും കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം കമ്മിഷൻ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും.

സംഭവത്തിൽ മന്ത്രി കെ.രാജൻ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തേടി. യുവാവിന്റെ മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികത ഇല്ലെന്നും വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നുമാണു പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടെന്ന് മന്ത്രി മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു. മോക്ഡ്രില്ലിനിടയിൽ യുവാവ് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണു മനസ്സിലാകുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ബിനുവിന്റെ മരണത്തിൽ കീഴ്‌വായ്പൂര് പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനു കേസെടുത്തു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ മണലിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും അംശം കണ്ടെത്തിയതായി പറയുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ സമയത്തു തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടും അര മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണു ബിനുവിന്റെ ശരീരം കണ്ടെത്തിയതെന്നും വീഴ്ചകൾ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ അധികൃതർ ശ്രമിച്ചെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുഹൃത്തുക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ബിനുവിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് 3ന് നടക്കും.

English Summary: Collector Submits Report To The Chief Minister On Mock Drill Accident