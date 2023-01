‘ചാൻസലർ ബില്ലു’കളുടെ നിയമസാധുത: രാജ്ഭവൻ യുജിസിയുടെ അഭിപ്രായം തേടും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തു നിന്നു ഗവർണറെ പുറത്താക്കാനുള്ള 2 ബില്ലുകളുടെ നിയമസാധുത സംബന്ധിച്ച് രാജ്ഭവൻ യുജിസിയുടെ അഭിപ്രായം തേടിയേക്കും. ഇത്തരമൊരു നിയമം യുജിസി വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമാകുമോ എന്നാണ് ആരായുക. അതിനു ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ അവ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതിക്കായി അയയ്ക്കും.

ഈ ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഹൈക്കോടതിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നിയമോപദേശം തയാറാക്കി. എംജി, കണ്ണൂർ സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ ഹിയറിങ്ങിനായി ഗവർണറുടെ അഭിഭാഷകൻ നാലിനു രാജ്ഭവനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ചർച്ച നടക്കും. യുജിസി ചട്ടം ലംഘിച്ചു നിയമനം ലഭിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടു വിസിമാരെ കോടതി പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബില്ലുകളെ കുറിച്ചു യുജിസിയുടെ അഭിപ്രായം തേടണമെന്നാണ് ഗവർണറുടെ അഭിഭാഷകന്റെ അഭിപ്രായം എന്നറിയുന്നു.

ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ആഷാ തോമസ്, ബി.അശോക് എന്നിവർ രേഖപ്പെടുത്തിയ എതിർ അഭിപ്രായവും ഗവർണറുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക.നാളെ രാത്രി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ശേഷമേ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകൂ.

English Summary: Rajbhavan to ask opinion of ugc regarding legality of chancellor bills