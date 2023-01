വിദ്യാർഥിസംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; ഒരു മരണം

അടിമാലി ∙ അടിമാലിക്കു സമീപം മുനിയറ തിങ്കൾക്കാട്ടിൽ വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് കൊക്കയിലേക്കു മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു. വാഹനത്തിലെ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 43 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. മലപ്പുറം ആതവനാട് ചേനാടൻ സൈനുദ്ദീന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് മിൻഹാജ് (19) ആണ് മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റവരിൽ 28 പേരെ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ശേഷിക്കുന്നവരെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോലഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൊടും വളവോടു കൂടിയ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡിലെ പരിചയക്കുറവാണ് അപകടത്തിനു കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

തിരൂർ റീജനൽ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ രണ്ടാംവർഷ എയർകണ്ടിഷൻ മെക്കാനിക് വിഭാഗം വിദ്യാർഥികളായ 41 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ 29ന് വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി വന്നത്. കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്ന് 30ന് രാമക്കൽമേട്ടിൽ എത്തി. തുടർന്ന് ഇന്നലെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങും വഴി പുലർച്ചെ ഒന്നേകാലിന് ആയിരുന്നു അപകടം.

നെടുങ്കണ്ടത്തു നിന്ന് മൈലാടുംപാറ വഴി അടിമാലിയിൽ എത്തി തിരികെ പോകും വഴി കൊന്നത്തടി പഞ്ചായത്തിലെ മുനിയറയ്ക്കു സമീപം തിങ്കൾക്കാട് എത്തിയപ്പോൾ ആണ് അപകടമുണ്ടായത്. വീതികുറഞ്ഞ കൊടും വളവോടും ഇറക്കത്തോടും കൂടിയ ഭാഗത്തു വച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം 150 അടിയിലേറെ താഴ്ചയിലേക്കു മറിയുകയായിരുന്നു. യൂക്കാലി മരങ്ങളിൽ ബസ് തടഞ്ഞുനിന്നതാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാകാൻ കാരണമായത്.

ബഹളം കേട്ട് ഉണർന്ന നാട്ടുകാരും പിന്നീട് എത്തിയ വെള്ളത്തൂവലിൽ നിന്നുള്ള പൊലീസ് സംഘവും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ചേർന്ന് മൂന്നു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ അടിമാലിയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിച്ചത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിലാണ് മിൻഹാജിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. സാരമായി പരുക്കേറ്റ ബസ് ഡ്രൈവർ, ജീവനക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 15 പേരെയാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോലഞ്ചേരിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയത്.

തിരൂരുള്ള ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ബാനറിലാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ സംഘം വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് എത്തിയത്. ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ആണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. മിൻഹാജിന്റെ കബറടക്കം നടത്തി. മാതാവ്: ഫാത്തിമ. സഹോദരങ്ങൾ: സുബൈദ, സുഹൈൽ.

English Summary: One kileld and 43 injured in Bus Accident at Adimali