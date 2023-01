ഷുക്കൂർ വധക്കേസ്: ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ടി.പി.ഹരീന്ദ്രൻ

കണ്ണൂർ ∙ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ അരിയിൽ ഷുക്കൂറിനെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് അന്വേഷണം പൊലീസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് അഡ്വ. ടി.പി.ഹരീന്ദ്രൻ.

അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ പി.ജയരാജനെതിരെ കൊലപാതക, ഗൂഢാലോചനാ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കാതെ ദുർബലമായ വകുപ്പു മാത്രം പൊലീസ് ചുമത്തിയതു പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണെന്ന ടി.പി.ഹരീന്ദ്രന്റെ ആരോപണം ഏറെ വിവാദമുയർത്തിയിരുന്നു.

‘ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കും നന്നായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഷുക്കൂർ കേസിൽ ഇടപെട്ടുവെന്നു പലരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. സിബിഐ അന്വേഷണം വന്നാൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കു കേസിൽ പങ്കില്ലെന്നു തെളിഞ്ഞേക്കാം.’ ടി.പി.ഹരീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Adv Hareendran to seek CBI probe into Kunhalikutty's role in influencing Shukoor case