തിരുവനന്തപുരം ∙ സിപിഎം മതത്തിന് എതിരല്ലെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. മതവിരുദ്ധവും വിശ്വാസവിരുദ്ധവുമായ ഒന്നും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല. മതസ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പുത്തൻപള്ളി മേഖലയിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിക്കിടെ ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.

വിശ്വാസികൾക്കോ മതത്തിനോ എതിരായി യുക്തിവാദ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതു സർക്കാരിന്റെ നയമല്ല. ജനങ്ങളെ മാറ്റിനിർത്തിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ജനങ്ങൾക്കു വിശ്വാസം വരാത്ത ഒരു പദ്ധതിയും സർക്കാരിന് ഇല്ല. പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം തങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്ന പ്രചാരം മുസ്‌ലിം ജനവിഭാഗത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വിഭാഗം നടത്തി. എന്നാൽ, ഇത്തരം നിലപാട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പുത്തൻപള്ളി അറബിക് കോളജിൽ എത്തിയ എം.വി.ഗോവിന്ദനോട് പാഠ്യപദ്ധതി കരടിൽ മതവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവിടെയുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം

2025ൽ ആർഎസ്എസിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം വേണമെന്നതാണ് അവരുടെ രൂപീകരണ സമയത്തുള്ള മുദ്രാവാക്യം. അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി ബിജെപി ജയിച്ചാൽ രാജ്യം നാശത്തിലേക്കു നീങ്ങും. ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും ഇല്ലാതാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിക്കാണു തുടക്കമായത്. ഈ മാസം 21 വരെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പാർട്ടി പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും.

