മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ ഗവർണർക്ക് തള്ളാനാകില്ല; നിയമോപദേശം സജി ചെറിയാന് അനുകൂലം

തിരുവനന്തപുരം∙ സജി െചറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് ഗവർണർക്കു നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. ആരെ മന്ത്രിയാക്കണമെന്നതു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിവേചനാധികാരമാണ്. അതിനായി ശുപാർശ ചെയ്താൽ ഗവർണർക്ക് അവഗണിക്കാനാവില്ലെന്നും ഗവർണറുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ് ഇതെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ചു നടത്തിയ വിവാദ പ്രസംഗത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ കേസിൽ അന്തിമതീർപ്പ് ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ സജി ചെറിയാനെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ രാജ്ഭവന് ഇനിയും വ്യക്തത കൈവന്നിട്ടില്ല. തിരുവല്ല സബ് കോടതിയിലുള്ള കേസിലാണു തീരുമാനം വരാനുള്ളത്. കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരോട് ഗവർണർക്കു വീണ്ടും പൂർണ നിയമോപദേശം തേടാം. സർക്കാരിനോടും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടാം. ഗവർണർ ഇന്നു വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തു മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകൂ.

മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിക്കുന്നയാളെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ബാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്നു നടത്തണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർക്കു തീരുമാനമെടുക്കാം. 4നു സത്യപ്രതി‍ജ്ഞ നടത്തണമെന്നാണു സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

English Summary: Governor gets legal advice in Government's decision to return Saji Cherian to Cabinet