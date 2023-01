മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയണം: മുഖ്യമന്ത്രി

കോഴിക്കോട് ∙ രാജ്യത്ത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയണമെന്നും തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നത് സ്വയം ആപത്തിലേക്ക് പോവുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മുജാഹിദ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപനസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യത്ത് ചിലയിടത്ത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചിലയിടത്ത് അവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ പ്രബലമായ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെയും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽവെച്ച് അതിഹീനമായ രീതിയിൽ ആക്രമിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും.

അത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികൾക്ക് വലിയതോതിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. ഇത്തരം നീക്കങ്ങളോടു നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എതിർ‌ക്കേണ്ടതിനെ എതിർക്കണം.

രാജ്യത്ത് മഹാഭൂരിപക്ഷവും മതനിരപേക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്.മഹാവിപത്തിനെ നേരിടാൻ നേരിയ ഭിന്നതകളെല്ലാം മാറ്റിവച്ച് നമുക്ക് മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഭാഗമായി അണിനിരക്കാനാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേരള നദ്‌വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ (കെഎൻഎം) സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.പി.അബ്ദുല്ലക്കോയ മദനി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്, പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, പി.വി.അബ്ദുൽ വഹാബ് എംപി, പി.കെ.അഹമ്മദ്, ഡോ. ഫസൽ ഗഫൂർ, ഡോ.ഹുസൈൻ മടവൂർ, കെഎൻഎം സെക്രട്ടറി ഡോ.എ.ഐ.അബ്ദുൽ മജീദ് സ്വലാഹി, നൂർ‌ മുഹമ്മദ് നൂർഷ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

