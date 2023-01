സണ്ണി ജോസഫ്, ആന്റണി ജോൺ, വിനീത ഗോപി, ജീവൻകുമാർ മനോരമ യൂണിറ്റ് മേധാവികൾ

കോട്ടയം ∙ മലയാള മനോരമ ചീഫ് ന്യൂസ് എഡിറ്ററായി സണ്ണി ജോസഫ് (തിരുവനന്തപുരം), കോഓർഡിനേറ്റിങ് എഡിറ്റർമാരായി ആന്റണി ജോൺ (മലപ്പുറം), എം.വിനീത ഗോപി (ആലപ്പുഴ), എ.ജീവൻകുമാർ (തൃശൂർ) എന്നിവർ ചുമതലയേറ്റു.

1994ൽ മനോരമ പത്രാധിപസമിതിയിൽ ചേർന്ന സണ്ണി ജോസ‌ഫ് 2017 മുതൽ ആലപ്പുഴ യൂണിറ്റ് മേധാവിയായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു. നേരത്തേ കോട്ടയം ബ്യൂ‌റോയിലും ഡെസ്ക്കിലും കൊച്ചി ഡെസ്ക്കിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഖിലകേരള ബാലജനസഖ്യം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. മനോരമയുടെ വിവിധ സാമൂഹികസേവന പദ്ധതികളുടെ ഏകോപനം നിർവഹിച്ചു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മൻമോഹൻ സിങ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ നടത്തിയ റഷ്യ, ചൈന സന്ദർശനങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പത്രപ്രവർത്തന മികവിനുള്ള 2003ലെ മലയാള മനോരമ ചീഫ് എഡിറ്റേ‌ഴ്സ് ഗോ‌ൾഡ് മെഡൽ നേടി. എറണാകുളം തിരുവാണിയൂർ ഇടപ്പ‌ള്ളിമ‌റ്റത്തിൽ ഇ.കെ.ജോസഫിന്റെയും ടി.കെ.ചിന്നമ്മയുടെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: ച‌‌‌ങ്ങനാശേരി ഫാത്തിമാപുരം കുന്നപ്പള്ളി ഡോ. എലിസബത്ത് ഡോമിനിക് (അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ, സെന്റ്ഗിറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, പാത്താമുട്ടം, കോട്ടയം). മക്കൾ: നരേൻ, രത്തൻ.

1993ൽ മനോരമ പത്രാധിപസമിതിയിൽ ചേർന്ന ആന്റണി ജോൺ കൊച്ചി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. കോട്ടയം, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചു. മനോരമയ്ക്കുവേണ്ടി 5 ലോകകപ്പുകൾ (1996 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ്, 1998 ഫ്രാൻസ്, 2002 ദക്ഷിണ കൊറിയ – ജപ്പാൻ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പുകൾ, 2003 ലോക യൂത്ത് ഫുട്ബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ്, 2017 അണ്ടർ17 ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ്) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൊച്ചി വടുതല കപ്പിത്താൻപറമ്പിൽ പരേതനായ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവ് കെ.പി.എൽസേബിയൂസിന്റെയും പരേതയായ കെ.ജെ.ഫിലോമിനയുടെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: തേവര കോന്തുരുത്തി താന്നിക്കൽ കാരോക്കാരൻ സുജ ജയിംസ് (സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, കെഎസ്ഇബി, അങ്കമാലി). മക്കൾ: രോഹിത് എൽസേബിയൂസ്, റൊണാൾഡോ ഡൊമിനിക്.

1994ൽ മനോരമ പത്രാധിപസമിതിയിൽ ചേർന്ന വിനീത തിരുവനന്തപുരത്ത് സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. കോട്ടയം, കൊച്ചി യൂണിറ്റുകളിലും തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോയിലും പ്രവർത്തിച്ചു. സ്ത്രീപക്ഷ, വികസന, പരിസ്ഥിതി ഫീച്ചറുകളും പരമ്പരകളും ചെയ്തു. കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണാത്മക പരമ്പരയ്ക്ക് ശിശുക്ഷേമ സമിതി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ഹാമിദ് അൻസാരി ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരിക്കെ നടത്തിയ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പര്യടനവും ഫിദൽ കാസ്ട്രോയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മനോരമയ്ക്കു വേണ്ടി കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് കൂത്താട്ടുകുളം മേരിയുടെ ആത്മകഥ ‘കനലെരിയും കാലം’ തയാറാക്കി. കേരള പ്രസ് അക്കാദമിയിൽനിന്ന് ജേണലിസം കോഴ്സിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി. തൃപ്പുണിത്തുറ ശ്രീധന്യ–മുണ്ടയ്ക്കലിൽ കെ.എൻ.ഗോവിന്ദൻ നായരുടെയും എം.ധനലക്ഷ്മിയുടെയും മകളാണ്. കേരള കൗമുദി ഡപ്യൂട്ടി എഡിറ്റർ തിരുവനന്തപുരം മുട്ടട ചെറുകോട്ട് ‘രചന’യിൽ എ.സി.റെജിയാണു ഭർത്താവ്. മക്കൾ: സത്യജിത്, ഋതുപർണ.

1995ൽ മനോരമ പത്രാധിപസമിതിയിൽ ചേർന്ന ജീവൻകുമാർ കൊച്ചിയിൽ ബിസിനസ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. നേരത്തേ കൊല്ലത്തും പ്രവർത്തിച്ചു. 2006ൽ ബിസിനസ് മനോരമ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ അതിന്റെ ചുമതലക്കാരനാണ്. ജർമൻ സർക്കാർ ബർലിനിൽ നടത്തുന്ന ഇന്റർനാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ജേണലിസത്തിൽ ബിസിനസ് ജേണലിസം പരിശീലനം നേടി. 12 വർഷമായി വാഹന പംക്തി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 2016ൽ യുഎസ് സർക്കാർ ബിസിനസ് ജേണലിസ്റ്റുകൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്റർനാഷനൽ വിസിറ്റർ ലീഡർ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു. കൊല്ലം ചടയമംഗലം വിളയിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ കെ.അപ്പുക്കുട്ടൻ പിള്ളയുടെയും ജി.സുലോചനാമ്മയുടെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: അടൂർ നെല്ലിമുകൾ പ്ലാന്തോട്ടത്ത് ലക്ഷ്മി സി.പിള്ള (പരസ്യമേഖലയിൽ ക്രിയേറ്റീവ് - കോപ്പി റൈറ്റർ, കൊച്ചി). മക്കൾ: സൂര്യൻ, ആര്യൻ.

English Summary: Sunny Joseph, Antony John, Vineetha Gopi and Jeevan Kumar take charge as Manorama unit chiefs