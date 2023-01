തിരുവനന്തപുരം∙ ജനുവരി അവസാനം അവതരിപ്പിക്കാൻ ആലോചിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാന ബജറ്റ് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിലേക്കു മാറ്റിയേക്കും. ഇന്നു ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും. ബജറ്റ് പൊതുചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന 30, 31 തീയതികളിൽ ഭാരത്‌ ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപനച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കു പോകണം.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാറ്റം ആലോചിക്കുന്നത്. ദീർഘനാളുകൾ നീട്ടിയാൽ മാർച്ച് 31നു മുൻപ് സമ്പൂർണ ബജറ്റ് പാസാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ബജറ്റ് അവതരണത്തിനു ശേഷം 3 ദിവസത്തെ പൊതു ചർച്ച ഉണ്ട്. 2 ദിവസം കൊണ്ടും ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കാം. പിന്നീട് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ പോയി മടങ്ങി വരാൻ രണ്ടാഴ്ച എടുക്കും. തുടർന്നു ഫെബ്രുവരി അവസാന ആഴ്ച സമ്മേളനം തുടങ്ങി മാർച്ച് അവസാനം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ആലോചന.

ജനുവരി 24നോ 25നോ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് നേരത്തേ ആലോചിച്ചിരുന്നത്. ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം ഒഴിവാക്കും. ഇതിനായി കഴിഞ്ഞ മാസം ആരംഭിച്ച സഭാ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഈ മാസം 23നു പുനരാരംഭിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ 23നു തന്നെ തുടങ്ങണോ എന്ന കാര്യത്തിലും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുക്കും.

