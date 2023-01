സജി ചെറിയാൻ: ഗവർണറുടെ തീരുമാനം ഇന്ന്; മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിശദീകരണം തേടിയേക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സജി ചെറിയാനെ മന്ത്രിസഭയിൽ തിരിച്ചെടുത്ത് സത്യപ്രതി‍ജ്ഞ ചെയ്യിക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശയിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇന്നു തീരുമാനമെടുക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം തേടാനാണ് സാധ്യത. നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യത്തിന് എളുപ്പം വഴങ്ങില്ലെന്ന സൂചനയാണ് ഗവർണറുടേത്.

ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സിനെ അപമാനിച്ചെന്നതാണ് കേസ് എന്നും ഇത് അസാധാരണമാണെന്നും ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണു രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. ആ സാഹചര്യം മാറിയോ എന്നു പരിശോധിക്കും. തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയെ സ്വാഭാവികം എന്നു പറയാൻ സാധിക്കില്ല.

സജി ചെറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ചു നിയമോപദേശം തേടുക എന്നത് സ്വാഭാവിക നടപടിയാണ്. അതു പരിശോധിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കും. നിയമോപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം പരിഗണിക്കും. അതിനു ശേഷമായിരിക്കും തീരുമാനമെന്നും തിരുവനന്തപുരത്തു മടങ്ങിയെത്തിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മന്ത്രിയെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കാൻ ഗവർണർക്കു ബാധ്യതയുണ്ട്. ഗവർണറുടെ പ്രീതി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മന്ത്രിയെ പിൻവലിക്കാനുള്ള അധികാരം മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ കോടതിയിലുള്ള കേസിൽ സജി ചെറിയാനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയോ എന്നായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഗവർണർ ആരായുക. അദ്ദേഹം രാജിവച്ചപ്പോഴും വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കണമെന്നു ശുപാർശ ചെയ്തപ്പോഴും കാരണം എന്തെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

രാജിവച്ചയാളെ വീണ്ടും എന്തിനു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് ഗവർണർക്ക് ആരായാം. എന്തുകൊണ്ട് രാജി വച്ചു, എന്തു കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കുന്നത്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കോടതിയിൽ നിലവിലുണ്ടോ തുടങ്ങിയവ ആയിരിക്കും ഗവർണർ ചോദിക്കുക. വിശദീകരണം ത‍ൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിനു കാത്തിരിക്കാം. സജി ചെറിയാനെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കേണ്ട അടിയന്തര സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നാണ് രാജ്ഭവന്റെ വിലയിരുത്തൽ. സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം നടത്തണമെന്നാണ് ഗവർണറോട് മുഖ്യമന്ത്രി ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നത്.

English Summary: Legal Advice to Governor to Seek Details in the Case Against Saji Cherian