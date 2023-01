പരിസ്ഥിതി ലോലം: ലഭിച്ചത് 26,030 പരാതികൾ; തീർപ്പായത് 18 മാത്രം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല വിഷയത്തിൽ നേരിട്ടു‍ള്ള സ്ഥലപരിശോധന നടത്താൻ പഞ്ചായത്ത് ഹെൽപ് ഡെസ്കുകളിൽ ലഭിച്ച 26,030 പരാതികളിൽ ഇതു വരെ തീർപ്പാക്കിയത് 18 എണ്ണം മാത്രം. വനം വകുപ്പ് പുറത്തു വിട്ട രണ്ടു ഭൂപടങ്ങളിൽ വിട്ടു പോയ നിർമിതികൾ ചേർക്കുന്നതിനും പരാതി നൽകുന്നതിനുമായി മൂന്നുദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ മറ്റു പരാതികളുടെ കാര്യം എന്താകുമെന്ന് വ്യക്തതയില്ല. സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണ്. വനം വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സ്ഥലപരിശോധന പകുതി പോലും പൂർത്തിയാകില്ല. സ്ഥലപരിശോധനയടക്കം എല്ലാ നടപടിയും പൂർത്തിയാക്കി ഈ മാസം 11 ‍നുള്ളിൽ സുപ്രീം കോടതിക്കു റിപ്പോർട്ടു നൽകുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുൻപ് പറഞ്ഞത്.

സ്ഥലപരിശോധന സംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച പരാതികൾ ചേർത്തു തയാറാക്കിയ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഗംഗാ സിങ് വനം മന്ത്രി എ.െക.ശശീന്ദ്രനു കൈമാറി. പരാതി നൽകുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി അവസാനിക്കാൻ 5 ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയു‍ള്ളപ്പോഴാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നേരിട്ടു സ്ഥലപരിശോധന തുടങ്ങിയതെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

91 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് നേരിട്ടു സ്ഥലപരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. സൈലന്റ് വാലി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന തെങ്കര പഞ്ചായത്തിലൊഴികെ എല്ലായിടത്തും ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ തുടങ്ങി. 33 പഞ്ചായത്തുകളിൽ സംസ്ഥാന റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് എൻവയോൺ‍മെന്റ് സെന്ററിന്റെ(കെഎസ്ആർഇസി) അസറ്റ് മാപ്പർ ആപ് പ്രകാരം ജനവാസമേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതു വരെയും അപ്‍ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പകുതിയോളം പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിവരങ്ങൾ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പരിശീലനം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നൽകിയത്. കോഴിക്കോട് കൂരാച്ചുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിച്ച 340 പരാതികളിൽ ഇരട്ടിപ്പു കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ഒഴിവാക്കി. ചില തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭിച്ച പരാതികളിൽ ഇപ്പോഴും പരിശോധന നടന്നു വരികയാണ്.

പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിലെ 7 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ആകെ ലഭിച്ച 16 പരാതികളിൽ മുഴുവൻ എണ്ണവും തീർപ്പാക്കി. പീച്ചി–വാഴാനി–ചിമ്മിനി–ചൂലന്നൂർ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതൽ പരാതികൾ ലഭിച്ചത്– 6133. എന്നാൽ ഇവയിൽ ഒന്നു പോലും പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന 9 പഞ്ചായത്തുകളിലായി 5203 പരാതികൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പോലും തീർപ്പാക്കിയില്ല. മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം 4240 പരാതികളാണ് ഇതു വരെ ലഭിച്ചത്.

ലഭിച്ച പരാതികളുടെ വിവരം

∙ ത‍ദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് മുഖേന ലഭിച്ച പരാതികളുടെ വിവരങ്ങളും അസറ്റ് മാപ്പർ ആപ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണത്തിന്റെയും വിവരങ്ങൾ ചുവടെ. (വന്യജീവി സങ്കേതം, ത‍ദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ ലഭിച്ച പരാതികൾ (ബ്രാക്കറ്റിൽ) എന്നീക്രമത്തിൽ:

∙ നെയ്യാർ –പേപ്പാറ, 5 (1523)

∙ ആറളം, കൊട്ടിയൂർ, 3 (1199)

∙ മലബാർ, 9 (5203)

∙ പീച്ചി–വാഴാനി, ചിമ്മിനി, ചൂലന്നൂർ, 17 (6133)

∙ മംഗളവനം, 2 (0)

∙ കരിമ്പുഴ, 6 (2)

∙ മൂന്നാർ, 7 (3097)

∙ ശെന്തുരുണി, 3 (779)

∙ ഇടുക്കി, 9 (4204)

∙ തട്ടേക്കാട്, 2 (750)

∙ പെരിയാർ, 7 (16)

∙ വയനാട്, 8 (1445)

∙ പറമ്പിക്കുളം, 5 (1507)

∙ സൈലന്റ് വാലി, 8 (172)

