സജി പോയതും വരുന്നതും ബുധനാഴ്ച; ഇന്ന് ആന്റണി രാജുവിന്റെ വീട്ടിൽ അത്താഴം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒരു ബുധനാഴ്ചയാണ് സജി ചെറിയാൻ രാജിവച്ചത്. തിരിച്ചെത്തുന്നതു മറ്റൊരു ബുധനാഴ്ച. മാസത്തിലൊരിക്കൽ, ഒരു ബുധനാഴ്ച രാത്രി മന്ത്രിമാർ ഏതെങ്കിലുമൊരു മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ കൂടി അത്താഴം കഴിക്കാറുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്തഭിപ്രായവും അവിടെ പറയാം. അനൗദ്യോഗികമായതിനാൽ ഒന്നും രേഖയിലുണ്ടാവില്ല. 2022 ജൂലൈ ആറിന് അങ്ങനെ ചേരാനിരുന്ന ദിവസമാണ് സജി ചെറിയാൻ രാജിവച്ചത്. അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല.

ഇന്നു മന്ത്രിസഭാ യോഗം രാവിലെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ നാലു മണിക്കുമാണ്. അതുകൊണ്ട് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ സജി ചെറിയാനു പങ്കെടുക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ, വൈകിട്ട് മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന്റെ വസതിയിൽ മന്ത്രിമാർ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു പങ്കെടുക്കാം.

