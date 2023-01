അതൃപ്തിയോടെ ഗവർണർ വഴങ്ങി; സജി ചെറിയാൻ വീണ്ടും മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തെ തുടർന്ന് 6 മാസം മുൻപു രാജിവച്ച സജി ചെറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ശുപാർശ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഒടുവിൽ അംഗീകരിച്ചു. സജി ചെറിയാൻ ഇന്നു നാലിന് രാജ്ഭവനിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും. ഭാവിയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാൽ ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനായിരിക്കുമെന്ന സന്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ച ശേഷമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയത്. തന്റെ അഭിപ്രായം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതു വെളിപ്പെടുത്തില്ലെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയ ഗവർണർ തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ കാര്യം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ.വെങ്കട്ടരമണിയുടെ നിയമോപദേശം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വം ഗവർണർ അവസാനിപ്പിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ആണെന്നും ഇന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് മന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നതും പിൻവലിക്കുന്നതും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്. അത് അംഗീകരിക്കാതെ സത്യപ്രതിജ്ഞ തടയുന്നതു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാകുമെന്ന കാര്യം ഗവർണർ പരിഗണിച്ചു. മാത്രമല്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ ഗവർണർ തള്ളുന്നത് മറ്റു പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കാം.

ഗവർണറുടെ അതൃപ്തി മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടു സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്ന മട്ടിലാണ് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതെന്ന് അറിയുന്നു. അസന്തുഷ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയും ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെയാണോ ഇതു ചെയ്യുന്നതെന്നും തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ എന്നും ഗവർണർ ആരാഞ്ഞുവെന്നുമാണു വിവരം.

സജി ചെറിയാനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശുപാർശയെന്നും അവ ഗവർണറുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലപാടെടുത്തു. സജി ചെറിയാന് അനുകൂലമായ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശം ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ എല്ലാ രേഖകളും രാജ്ഭവനിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു.

പഴയ വകുപ്പുകൾ തിരികെ കിട്ടിയേക്കും

മുൻപ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഫിഷറീസ്, സാംസ്കാരികം, യുവജന ക്ഷേമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ തന്നെ സജി ചെറിയാനു ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഫിഷറീസ് വി.അബ്ദുറഹിമാനും സാംസ്‌കാരികം വി.എൻ.വാസവനും യുവജനക്ഷേമം മുഹമ്മദ് റിയാസുമാണ് ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സജി ചെറിയാന്റെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫിലേക്കു പുനർവിന്യസിച്ചിരുന്നു. അവരെ തിരികെ വിളിച്ചേക്കും.

കേസ് നിശ്ചയിക്കും ഭാവി

സജി ചെറിയാന്റെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുക കേസിലെ കോടതിയുടെ തീരുമാനമായിരിക്കും. 2022 ജൂലൈയിൽ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ സജി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെയാണു വിവാദമായത്. മന്ത്രിക്കെതിരെ ഒട്ടേറെ പരാതി ലഭിച്ചെങ്കിലും പൊലീസ് അനങ്ങിയില്ല. പിന്നീട് കൊച്ചിയിലെ അഭിഭാഷകൻ ബൈജു നോയൽ തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മജിസ്ട്രേട്ട് നിർദേശിച്ചു. അതിവേഗം കേസന്വേഷിച്ച പൊലീസ്, മന്ത്രി ഭരണഘടനയെ അവഹേളിച്ചതിനു തെളിവില്ലെന്നു റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഈ റിപ്പോർട്ട് കോടതി അംഗീകരിച്ചാലേ സജി ചെറിയാൻ കുറ്റവിമുക്തനാകൂ.

ഇതിനിടെ, കേസ് സിബിഐയോ കർണാടക പൊലീസോ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ബൈജു നോയൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഹർജി നൽകി. ഈ ഹർജിയിൽ തീരുമാനമാകുന്നതു വരെ സജി ചെറിയാനു ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി പരിഗണിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവല്ല കോടതിയെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസ് ഇന്നത്തേക്കു മാറ്റിയിരിക്കുകയുമാണ്.

∙ ‘‘പാർട്ടിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാനും എന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും ധാർമികത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുമാണ് 6 മാസം മുൻപ് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചത്. ഞാൻ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എന്റെ പേരിൽ കേസില്ല. കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ പാർട്ടി വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി അതു നടപ്പാക്കുന്നു. അതു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശത്തിൽ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു നടപടിയെടുത്തു. അതിൽ പ്രതിപക്ഷം അഭിപ്രായം പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നെ കുറ്റമുക്തമാക്കിയതിൽ ഹർജിക്കാരന് എങ്ങനെ തടസ്സം ഉന്നയിക്കാനാകും? അക്കാര്യത്തിൽ തുടർനടപടിയെടുക്കേണ്ടത് കോടതിയാണ്.’’ – സജി ചെറിയാൻ

English Summary: Saji Cheriyan All Set To Return To Cabinet As Governor Gives Nod