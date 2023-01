ധനസ്ഥിതി: ധവളപത്രം ഇറക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

പറവൂർ ∙ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലവിലെ ധനസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നാണ് യുഡിഎഫിന്റെ ആവശ്യമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ.

കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണു കേരളം പോകുന്നത്. പൊലീസ് ജീപ്പിൽ ഡീസൽ അടിക്കാനോ ശമ്പളം നൽകാനോ വികസന പ്രവർത്തനത്തിനോ പണമില്ല. എന്നിട്ടും ധൂർത്ത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ധനവകുപ്പ് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

നികുതിപിരിവ് പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടു. വാറ്റിൽ നിന്നു ജിഎസ്ടിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടും നികുതി ഭരണ സംവിധാനം മാറ്റാൻ കേരളം തയാറായിട്ടില്ല. 30 ശതമാനം ഉണ്ടാകേണ്ട നികുതി വരുമാനം 10 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: V.D. Satheesan demands to produce white paper on kerala current financial situation