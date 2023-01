തുമ്പിക്കയ്യിൽ ചുറ്റിയ കമ്പിക്കെട്ടുമായി 2 വർഷമായി കാട്ടാനയുടെ ദുരിതജീവിതം

അതിരപ്പിള്ളി ∙ ദീനരോദനമല്ല, ഇതൊരു മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ ആനരോദനമാണ്. വർഷം രണ്ടായി തുമ്പിക്കയ്യിൽ വിലങ്ങിട്ട മാതിരി ചുറ്റിയ കമ്പിക്കെട്ട്. വെള്ളം കുടിക്കാനും തീറ്റയെടുക്കാനും മുറിഞ്ഞറ്റു തുടങ്ങിയ തുമ്പിക്കൈ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന പിടിയാനയുടെ പെടാപ്പാട്. അതിരപ്പിള്ളി വാഴച്ചാൽ വനമേഖലയിലാണു തുമ്പിയിൽ കുരുക്കു മുറുകിയ നിലയിൽ കാട്ടാനയെ 2 വർഷം മുൻപ് ഒരു വന്യജീവി ഫൊട്ടോഗ്രഫർ കണ്ടെത്തിയത്. ഇദ്ദേഹം വനംവകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വനംവകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ആന കാട്ടിൽ മറഞ്ഞു. പിന്നീട് ആനയെ ഇവിടെയെങ്ങും കാണാനില്ലായിരുന്നെന്ന് ആദിവാസികൾ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്ത മറ്റൊരു ഫൊട്ടോഗ്രഫർ ചിത്രം പകർത്തി നൽകിയപ്പോഴാണ് 2 വർഷത്തെ ആനദുരിതം വീണ്ടും മുന്നിലെത്തുന്നത്. ഏകദേശം 30 വയസ്സ് വരുന്ന പിടിയാനയാണിത്. ഇത്തവണ കൂടെ 2 കുട്ടിയാനകളുമുണ്ട്. വാഴച്ചാൽ റേഞ്ചിലെ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമിന്റെ ഷൂട്ടിങ് മുക്ക് വ്യൂ പോയിന്റിൽ പുഴയുടെ ഇടതു ഭാഗത്താണിപ്പോൾ കണ്ടത്. കാർഷിക വിളകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച കുടുക്ക് തുമ്പിക്കയ്യിൽ കുരുങ്ങിയതാകുമെന്നാണ് നിഗമനം. ആനയെ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡിഎഫ്ഒ ആർ.ലക്ഷ്മി അറിയിച്ചു.

English Summary: Elephant in distress for the last two years