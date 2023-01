ചിരിച്ചെത്തി സജി; ഫിഷറീസ്, സാംസ്കാരികം, യുവജനകാര്യ വകുപ്പുകളും തിരികെക്കിട്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ 6 മാസം മുൻപു മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച സജി ചെറിയാൻ ‘ഭരണഘടനയോടു നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്ന്’ സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് രണ്ടാമതും മന്ത്രിയായി. രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. നേരത്തേ വഹിച്ചിരുന്ന ഫിഷറീസ്, സാംസ്കാരികം, യുവജനകാര്യ വകുപ്പുകൾ തന്നെ സജി ചെറിയാനു ലഭിച്ചു. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു പിന്നാലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഓഫിസിലെത്തി ചുമതലയേറ്റു.

ഇന്നലെ വൈകിട്ടു രാജ്ഭവനിലൊരുക്കിയ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഭാര്യ കമലയ്ക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്തു. ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ, സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ, മന്ത്രിമാർ, എംഎൽഎമാർ, ഇടതുമുന്നണി നേതാക്കൾ, സജി ചെറിയാന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരെത്തി. പ്രതിപക്ഷവും ബിജെപിയും ബഹിഷ്കരിച്ചു. പ്രതിഷേധസൂചകമായി ചടങ്ങിനു മുൻപു രാജ്ഭവനിലേക്കു കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നടത്തി. ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണദിനം ആചരിച്ചായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധം.

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സ് ഒന്നിലെ നാലാം നിലയിലെ പഴയ ഓഫിസ് തന്നെയാണു സജി ചെറിയാനു ലഭിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം വകുപ്പുകൾ മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കു വിഭജിച്ചു നൽകിയെങ്കിലും ഓഫിസ് മറ്റാർക്കും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കു കീഴിലേക്കു മാറ്റപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെ തിരികെ ലഭിക്കും. ഫിഷറീസ് വി.അബ്ദുറഹിമാനും സാംസ്കാരികം വി.എൻ.വാസവനും യുവജനക്ഷേമം പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമാണു നൽകിയിരുന്നത്. സജിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കവടിയാർ ഹൗസ് മന്ത്രി അബ്ദുറഹിമാന് അനുവദിച്ചതിനാൽ പുതിയ വസതി കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും. ഇന്നലെ ചുമതലയേറ്റ ശേഷം സജി ചെറിയാൻ ചെങ്ങന്നൂരിലേക്കു മടങ്ങി.

തിരുവല്ല കോടതിയിലെ കേസ് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റി

തിരുവല്ല ∙ സജി ചെറിയാൻ നടത്തിയ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതു നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു പരാതിക്കാരനായ ബൈജു നോയൽ നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ തീർപ്പു പറയുന്നതു തിരുവല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റി. കേസ് സിബിഐയോ കർണാടക പൊലീസോ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ തീരുമാനമാകുന്നതു വരെ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി പൊലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കരുതെന്നാണ് അപേക്ഷ.

