രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പഞ്ചിങ് നടപ്പാക്കണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രധാന സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ ഇന്നലെ മുതൽ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പഞ്ചിങ് സംവിധാനം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം നടപ്പാക്കണമെന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ.വി.പി.ജോയിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം നിർദേശിച്ചു. ശമ്പള സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ സ്പാർക്കുമായി പഞ്ചിങ് സംവിധാനം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും നടപ്പായിട്ടില്ല.

വകുപ്പു തലവൻമാരുടെ ഓഫിസുകളായ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലും ജില്ലാ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനുകളിലുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചിങ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏതാനും കലക്ടറേറ്റുകളിലും ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലും പഞ്ചിങ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തിയായി. പൂർത്തിയാകാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ തീർക്കാനാണു നിർദേശം. തുടർന്ന് ജീവനക്കാരുടെ ഇലക്ട്രോണിക്‌ ഹാജർ സംവിധാനത്തെ ശമ്പള സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ സ്പാർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കും. കലക്ടർമാരും വകുപ്പു മേധാവികളും ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കണമെന്നും യോഗം നിർദേശിച്ചു,

കലക്ടറേറ്റുകളിലും ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലും ജനുവരി 1 മുതൽ പഞ്ചിങ് തുടങ്ങണമെന്നു നിർദേശിച്ചു സർക്കാർ നേരത്തെ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. താലൂക്കു തല ഓഫിസുകളിലും താഴത്തെ തട്ടിലുള്ള മറ്റു സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും അടുത്ത മാർച്ച് 31നു മുൻപ് നടപ്പാക്കണമെന്നാണു നിർദേശം.

English Summary: Punching must be implemented within two weeks