സജിയുടെ മടങ്ങിവരവിന് ശരവേഗം; ഇ.പി കാത്തിരുന്നത് 11 മാസം: ശ്രദ്ധിച്ച് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാജിവച്ചതു കേസിന്റെ പേരിലല്ല, അന്വേഷണഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തു തുടരുന്നത് അനുചിതമാകുമെന്ന ധാർമികതയുടെ പേരിലാണ്– സജി ചെറിയാന്റെ രാജിയെ സിപിഎം ന്യായീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെന്നതാണു തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം. കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടു കഷ്ടിച്ച് ഒരു മാസമേയാകുന്നുള്ളൂ. ഹൈക്കോടതി കേസ് റദ്ദാക്കി 11 മാസം കാത്തിരുന്ന ശേഷമാണ് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൽ ഇ.പി.ജയരാജനു മന്ത്രിസഭയിലേക്കു തിരിച്ചുവരാനായത്. ഇപിക്കു വൈകിച്ചത് സജിക്കു തിടുക്കത്തിൽ പാർട്ടി നൽകുന്നു.

ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൽനിന്ന് ആദ്യരാജി ഇപിയുടേതായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൽ സജി ചെറിയാന്റേതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപിക്കും സജിക്കും കിട്ടിയതു തുല്യപരിഗണനയല്ല. വ്യവസായവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ഭാര്യാസഹോദരി പി.കെ.ശ്രീമതിയുടെ മകനെ എംഡിയായി നിയമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ 2016 ഒക്ടോബർ 14നായിരുന്നു ഇപിയുടെ രാജി. കേസിന്റെ ഗതി അറിയുംമുൻപ് എം.എം.മണിയെ പകരം മന്ത്രിയാക്കുകയും ചെയ്തു. കേസ് 2017 സെപ്റ്റംബറിൽ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ തിരിച്ചുവരാൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേസമയം, ഇപിക്കു പിന്നാലെ രാജിവച്ച എ.കെ.ശശീന്ദ്രനെ തിരിച്ചെടുത്തു.

ആദ്യം രാജിവച്ചയാൾ കുറ്റവിമുക്തനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമനു മാത്രം രണ്ടാമൂഴം നൽകിയത് ഇപിക്കുണ്ടാക്കിയ മുറിവു ചില്ലറയല്ല. പാർട്ടിയോടു പിണങ്ങി, സജീവ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലോ എന്നു ചിന്തിച്ചതോടെ ഒടുവിൽ പാർട്ടി അയഞ്ഞു. ഒഴിവില്ലെന്ന വാദമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് 2018 ഓഗസ്റ്റ് 14നു തിരിച്ചെടുത്തു. ഒരു മന്ത്രിയെ അധികമെടുത്തതിനു പകരമായി സിപിഐയ്ക്കു പുതിയ കാബിനറ്റ് പദവി നൽകേണ്ടിവന്നു.

ഈ സങ്കീർണതകളൊന്നും സജിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ തുടക്കം മുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായപ്പോൾ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച എം.വി.ഗോവിന്ദനു പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴും സജിയുടെ കസേര ഒഴിച്ചിട്ടു. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കാവുന്ന തരത്തിലാണു വകുപ്പുകളും ജീവനക്കാരും മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ കീഴിലേക്കു മാറ്റിയത്. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗമായ ഇപിയെക്കാൾ, ജൂനിയർ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ സജി ചെറിയാനോടു സിപിഎമ്മിനു മമതയോ എന്ന ചോദ്യം ആ ഘട്ടം മുതലുണ്ട്.

വ്യക്തിപരമായ അഴിമതിയുടെയോ, സ്വജന പക്ഷപാതത്തിന്റെയോ, വകുപ്പിലെ വീഴ്ചയുടെയോ പേരിലല്ല സജി ഒഴിഞ്ഞതെന്നും ഇപിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നില്ലെന്നും സിപിഎം വിശദീകരിക്കുന്നു.

