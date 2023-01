ചാൻസലർ ബിൽ ഒഴികെയുള്ളവയ്ക്ക് ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനം പാസാക്കിയ 17 ബില്ലുകളിൽ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഗവർണറെ പുറത്താക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച 2 ബില്ലുകൾ ഒഴികെയുള്ളവ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അംഗീകരിച്ചു. ചാൻസലർ ബിൽ ഗവർണറെ ബാധിക്കുന്നതായതിനാൽ തനിക്കു മുകളിലുള്ളവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നു ഗവർണർ പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ബിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് അയയ്ക്കും എന്ന സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്.

14 സർവകലാശാലകളുടെയും ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്നു ഗവർണറെ ഒഴിവാക്കി, പകരം വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രഗത്ഭരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ളവയാണ് രണ്ടു ബില്ലുകൾ. ഇവയുടെ തുടർനടപടി സംബന്ധിച്ച് നിയമ ഉപദേഷ്ടാവുമായി ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ യുജിസിയുടെ അഭിപ്രായം തേടണമെന്നും രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതിക്ക് അയയ്ക്കണമെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായമാണു ലഭിച്ചത്.

വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിനുള്ള സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നു ചാൻസലറുടെ പ്രതിനിധിയെ ഒഴിവാക്കുന്നതും ലോകായുക്തയുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ മുൻ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പാസാക്കിയ ചില ബില്ലുകൾ ഗവർണർ ഇപ്പോഴും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനം പാസാക്കിയവയിൽ 14 ബില്ലുകളിലാണ് ഇന്നലെ ഗവർണർ ഒപ്പുവച്ചത്. മദ്യവില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ബിൽ നേരത്തേ അംഗീകരിച്ചു.

കാർഷിക സർവകലാശാല വിസി സ്ഥാനത്തേക്ക് കാർഷികോൽപാദന കമ്മിഷണർ ഇഷിത റോയിക്കു പകരം നിയമനം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവർണർ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. സർക്കാർ പേരു നൽകാത്തതാണു തടസ്സമെന്ന് അറിയുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി ഗൊരഖ്പൂരിലേക്കു പോയ ഗവർണർ എട്ടിനു കൊച്ചിയിൽ മടങ്ങിയെത്തും.

English Summary: Governor Approved Other Bill Except The University Bill