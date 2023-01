‘കലാകേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം’: വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്കു ശേഷം മന്ത്രിയും ഇന്ദ്രൻസും മുഖാമുഖം

പാമ്പാടി ∙ കലാകേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് ഇന്ദ്രൻസ് എന്നു മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള മന്ത്രിയുടെ അറിവ് വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ദ്രൻസും. വിമലാംബിക സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വാർഷികത്തിനാണ് ഇരുവരും വേദി പങ്കിട്ടത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ ഇന്ദ്രൻസിനോട് ഉപമിച്ച് നിയമസഭയിൽ മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ നടത്തിയ പരാമർശം ബോഡി ഷെയ്മിങ് ആരോപണത്തെത്തുടർന്നു വിവാദമായിരുന്നു.

ഇന്നലെ സ്കൂളിൽ മന്ത്രിയാണ് ആദ്യമെത്തിയത്. അൽപം വൈകിയതിനു ക്ഷമാപണം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻസിന്റെ വരവ്. നടനെ ആലിംഗനം ചെയ്താണു മന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത്. ‘എനിക്ക് മന്ത്രിയോട് ഒരു പിണക്കവുമില്ല’ എന്ന് ഇന്ദ്രൻസ് പറഞ്ഞതോടെ എല്ലാവർക്കും ചിരി. കുറച്ചു മുൻപേ ജനിച്ചവർ ആയതുകൊണ്ടു പുതിയ തലമുറയെപ്പോലെ സൂക്ഷിച്ചു സംസാരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്നു വരില്ലെന്നും ഇന്ദ്രൻസ് പറഞ്ഞു.

