വീട്ടമ്മയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ

തളിക്കുളം (തൃശൂർ) ∙ തനിച്ചു താമസിക്കുന്ന വീട്ടമ്മയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ. പ്രതിയായ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർ വലപ്പാട് കോതകുളം ബീച്ച് പോക്കാക്കില്ലത്തു ഹബീബുല്ലയെ (52) നാട്ടുകാർ ചേർന്നു പിടിച്ചുവച്ചു പൊലീസിനു കൈമാറി. നമ്പിക്കടവ് ഹെൽത്ത് സബ് സെന്ററിനു സമീപം താണിക്കൽ ഷാജിതയാണു(60) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായാണു സൂചന.

ഇന്നലെ രാവിലെ 9ന് ആണു സംഭവം. തൃപ്രയാറിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ഹബീബുല്ലയെ ഷാജിത ഓട്ടം വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. ഈ സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ ഹബീബുല്ല ഷാജിതയെ കാണാനെത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ മസാലദോശയുമായി എത്തിയ ഹബീബുല്ല, ഷാജിതയോടു പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷാജിത നിരസിച്ചപ്പോൾ 3 പവന്റെ സ്വർണമാല പണയം വയ്ക്കാൻ നൽകണമെന്നായി ആവശ്യം. ‌ഇതിനും ഷാജിത വഴങ്ങാതിരുന്നപ്പോൾ പ്രതി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു.

നിലവിളി കേട്ട് സമീപവാസികൾ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ കഴുത്തിൽ ഷാൾ കുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ഷാജിത അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. വലപ്പാട് ഗവ. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഷാജിതയുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹബീബുല്ലയെ നാട്ടുകാർ മുറിക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ടു. പൊലീസിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി കൈമാറി. ഇയാളുടെ ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നു സ്വർണമാല കണ്ടെടുത്തു.

English Summary: Woman was strangled to death In Thalikkulam, Thrissur