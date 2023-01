മാലിന്യം തള്ളുന്നിടം സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കും; ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 25,000 കേന്ദ്രങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നതിനെതിരെ ‘വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കേരളം’ പദ്ധതിയുമായി തദ്ദേശ ഭരണവകുപ്പ്. മാലിന്യം സ്ഥിരമായി വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന 25,000 കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈമാസം 26നും 30നുമിടയിൽ കണ്ടെത്തും. ഭാവിയിൽ മാലിന്യം തള്ളാത്ത വിധത്തിൽ ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രദേശവാസികളുടെ സഹകരണത്തോടെ സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കും.

4 ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വഴിയരികിലെ മാലിന്യം തള്ളൽ അവസാനിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ തള്ളാനിടയുള്ള മാലിന്യം ശേഖരിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ടാക്കും. അവബോധം നൽകുന്നതിനൊപ്പം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തും. ഇതിനായി 23 എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ടീമുകളെ നിശ്ചയിച്ചു സർക്കാ‍ർ ഉത്തരവായി. തദ്ദേശസ്ഥാപനം, പൊലീസ്, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, ശുചിത്വമിഷൻ എന്നിവയുടെ ഓരോ പ്രതിനിധികളാണു ടീമിലുണ്ടാവുക.

‘വലിച്ചെറിഞ്ഞു രോഗം വാങ്ങരുത്’ എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയാണു രണ്ടാം ഘട്ടം. മഴക്കാല പൂർവ പരിപാടിയായാണ് ഇതുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിനു പകരമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയും ഇതിനൊപ്പം നടക്കും.

മുഴുവൻ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും അജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണു മൂന്നും നാലും ഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്യുക. എല്ലാ വീടുകളിൽനിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മാലിന്യം ശേഖരിക്കുകയും മുഴുവൻ പേരിൽനിന്നും യൂസർഫീ പിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വീട്ടുകാർക്കു യൂസർ ഫീ നൽകാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില്ലെങ്കിൽ ഈ തുക തദ്ദേശ സ്ഥാപനം വഹിക്കണം. മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന സർക്കാർ, സർക്കാർ ഇതര ഏജൻസികളെയെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തന പ്രോട്ടോക്കോൾ തയാറാക്കും.

സേവനത്തിന് യൂസർ ഫീ രസീത്; ഉത്തരവ് വിവാദമായി

പഞ്ചായത്തിലെയോ, നഗരസഭയിലെയോ ഏതെങ്കിലും സേവനത്തിനായി ജനങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനുള്ള യൂസർ ഫീ നൽകിയതിന്റെ രസീതും ആവശ്യപ്പെടാം. ഹരിത കർമസേനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തി തദ്ദേശഭരണ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇറക്കിയ ഉത്തരവിലാണ് ഈ വിവാദ നിർദേശം.

വീടുകളിൽനിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 100 ശതമാനം യൂസർഫീയും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു പിരിക്കാം എന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഇതിന് ഉദാഹരണമായാണ്, എന്തെങ്കിലും സേവനത്തിനായി ആളുകൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ രസീത് നിർബന്ധമാക്കാം എന്ന് ഉത്തരവിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപന വാർഡുകളിലും വീട്ടിലെത്തിയുള്ള മാലിന്യ ശേഖരണം നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ തർക്കത്തിനു വഴിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ നിർദേശം.

