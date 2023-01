ചിന്താ ജെറോമിനെ അയോഗ്യയാക്കണം: ലോകായുക്തയിൽ‌ പരാതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ യുവജന കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ ചിന്താ ജെറോമിനെ അയോഗ്യയാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ലോകായുക്തയിൽ പരാതി. അർധ ജുഡീഷ്യൽ പദവിയിലുള്ള ചിന്താ ജെറോം സിപിഎമ്മിന്റെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതു നിയമവിരുദ്ധമാണ്. യുവജന കമ്മിഷൻ നിയമാവലിക്കു വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയാണു ചിന്തയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഹർജി ലോകായുക്ത തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും. യൂത്ത്കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിനു ചുള്ളിയിലാണു പരാതിക്കാരൻ.

English Summary: Complaint to Lokayukta for disqualification of Chintha Jerome