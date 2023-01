തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുക സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ: ജാവഡേക്കർ

ആലപ്പുഴ ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി നേതൃത്വം മാറുമെന്നതു തെറ്റായ പ്രചാരണമാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രഭാരി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ എംപി. കെ.സുരേന്ദ്രനെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു നേതാവിനും മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല. സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപി ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം നേതൃയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ജാവഡേക്കർ.

ആവശ്യമെങ്കിൽ ബൂത്ത് മുതൽ മുഴുവൻ കമ്മിറ്റികളും വിപുലീകരിക്കും. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 7 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. കേരളത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിയായി ബിജെപി മാറും. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 380 സീറ്റ് നേടി മോദി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു. എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ ജാവഡേക്കർ വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിച്ചു.

English Summary: K Surendran will not be removed from BJP state president post: Prakash Javadekar