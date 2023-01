ആശ്രിത നിയമനം 5 %; തീരുമാനം ഒട്ടേറെപ്പേരുടെ ഭാവി ഇരുട്ടിലാക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആശ്രിത നിയമനം ആകെ സർക്കാർ നിയമനങ്ങളുടെ 5 ശതമാനമേ പാടുള്ളൂവെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം ആശ്രിത നിയമനം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേരുടെ ഭാവി ഇരുട്ടിലാക്കും. നിലവിൽ മിക്ക വകുപ്പുകളിലും ആകെ നിയമനങ്ങളുടെ 5 ശതമാനത്തിലേറെപേർക്ക് ആശ്രിതനിയമനം വഴി ജോലി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പുകളിൽ നിയമനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കണക്കില്ലാത്തതിനാലാണ് 5% എന്ന പരിധി ലംഘിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ആശ്രിത നിയമനക്കാരുടെ കണക്കെടുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൗ കണക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ആശ്രിത നിയമനങ്ങൾക്കു മേൽ കർശന നിയന്ത്രണം വന്നേക്കും.

കഴിഞ്ഞ ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിഷൻ ചില ഓഫിസുകൾ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പിൽ പരിധിവിട്ട് ആശ്രിത നിയമനം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം കലക്ടറേറ്റിൽ‌ 13.20%, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ 13.40%, നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ 13.74%, സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ 14.29%, എൻസിസി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ 7.25% എന്നിങ്ങനെയാണ് അധിക നിയമനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇത് അനുവദിക്കരുതെന്നും ആശ്രിത നിയമനത്തിനു പകരം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന രീതി കൊണ്ടു വരണമെന്നും ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽത്തന്നെ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ, ആശ്രിത നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർ സ്ഥാനക്കയറ്റം വഴി ഉന്നത തസ്തികയിലെത്തുന്നത് മറ്റു ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ അസന്തുഷ്ടി ജനിപ്പിക്കുന്നെന്നും കമ്മിഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ 11 സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ 7 പേരും ആശ്രിത നിയമനം വഴി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നോൺ– ഐഎഎസ് വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തസ്തികയാണ് സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറി. ആശ്രിത നിയമനം വഴി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു വന്ന ഒരാൾക്ക് അടുത്തിടെ ഐഎഎസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Die in harness appointment; New scheme in Kerala