കാസർകോട്ട് വിദ്യാർഥിനിയുടെ മരണം; ഭക്ഷ്യവിഷബാധയല്ല

കാസർകോട് ∙ പെരുമ്പള ബേനൂരിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥിനി കെ.അഞ്ജുശ്രീ പാർവതി (19) മരിച്ചത് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റല്ലെന്നു പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു കരളിനെ ബാധിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണു മരണമെന്നു പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

വിഷാംശം എങ്ങനെ അകത്തെത്തിയെന്നു രാസപരിശോധനയിലൂടെയേ വ്യക്തമാകൂ. കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ സാംപിൾ കോഴിക്കോട്ടെ ഫൊറൻസിക് ലാബിലേക്ക് അയച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലം വന്നശേഷമേ മരണകാരണം സ്ഥിരീകരിക്കൂ എന്നു ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വൈഭവ് സക്സേന പറ‍ഞ്ഞു. മരിച്ച കുട്ടിയുടേതായുള്ള ചില രേഖകളും പൊലീസിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയും പരിശോധിക്കുന്നു.

പെരുമ്പള ബേനൂർ ശ്രീനിലയത്തിൽ പരേതനായ എ.കുമാരൻ നായരുടെയും കെ.അംബികയുടെയും മകളായ അഞ്ജുശ്രീ മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 5.15നാണു മരിച്ചത്. 31ന് ഹോട്ടലിൽനിന്ന് ഓൺലൈനായി ഓർഡർ ചെയ്തുവരുത്തിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷമായിരുന്നു മരണമെന്നു ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും തുടർന്നു ഹോട്ടൽ ഉടമയെയും 2 ജീവനക്കാരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ വിട്ടയച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാവിഭാഗവും ഹോട്ടൽ അടപ്പിച്ചു ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

മഞ്ചേശ്വരം ഗോവിന്ദ പൈ ഗവ.കോളജിൽ രണ്ടാം വർഷ ബികോം വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു അഞ്ജുശ്രീ.

സിറാജുദ്ദീൻ

കോട്ടയത്ത് നഴ്സിന്റെ മരണം: പാചകക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

കോട്ടയം ∙ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നഴ്സ് രശ്മിരാജ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിൽ. സംക്രാന്തിയിലെ ഹോട്ടൽ പാർക്കിലെ പാചകക്കാരൻ മലപ്പുറം തിരൂർ മേൽമുറി പാലത്തിങ്കൽ പിലാത്തോട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജുദ്ദീനെ (20) കാടാമ്പുഴയിൽനിന്നാണു പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

കൂട്ടുപ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തയാൾ, ഹോട്ടൽ ലൈസൻസി, പാർട്നർ, മാനേജർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണു പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നത്. ഡിസംബർ 29നാണു രശ്മി (33) ഹോട്ടലിൽനിന്ന് അൽഫാമും കുഴിമന്തിയും വാങ്ങിക്കഴിച്ചത്. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഈമാസം രണ്ടിനായിരുന്നു മരണം.

