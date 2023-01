ട്രാൻസ് വനിതകൾക്ക് അംഗത്വം നൽകും: ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ട്രാൻസ് വനിതകൾക്ക് അംഗത്വം നൽകാൻ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചു. ലിംഗ പദവി നീതിക്കായി‍ട്ടാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു.



ഒട്ടേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഘടകങ്ങൾ ട്രാൻസ് വനിതകളുമായി പൊതു ആവശ്യങ്ങളിൽ സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി അഖിലേന്ത്യാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യു.വാസുകി പറഞ്ഞു. അംഗത്വത്തി‍ലേക്ക് ട്രാൻസ് വനിതകൾ വരുന്നതോടെ പ്രശ്‌‍നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാ‍നാകുമെന്നും ആവശ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ഉന്നയിക്കാ‍നാകുമെന്നും വാസുകി പറഞ്ഞു.

ലിംഗപദവി സമത്വത്തിനായി കേരളം ബദൽ മാതൃകയാണെന്നു അഖിലേന്ത്യാ അധ്യക്ഷ മാലിനി ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു.

ചർച്ചയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കെ.പി.വി.പ്രീത, ഇ.പദ്മാ‍വതി, ബിന്ദു ചന്ദ്രമോഹൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 39 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു. സമ്മേളനം ഇന്നു സമാപിക്കും. ഒരു ലക്ഷത്തിൽപ്പരം വനിതകൾ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

English Summary: All India Democratic Women's Association to give membership to trans women