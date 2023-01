മാർ ഔഗിൻ കുര്യാക്കോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തയായി

തൃശൂർ ∙ ചുമലിൽ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം തുറന്നുവച്ച് നമസ്കരിച്ചും മുട്ടുകുത്തിയും സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചും അൾത്താരയ്ക്കു മുന്നിൽ. പിന്നീട് സ്ഥാനീയ വസ്ത്രവും ചിഹ്നങ്ങളും തൊപ്പിയുമണിഞ്ഞ് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ. പാരമ്പര്യത്തനിമ നിറഞ്ഞ പൗരസ്ത്യ കൽദായ സുറിയാനി സഭയുടെ മെത്രാപ്പൊലീത്തയായി മാർ ഔഗിൻ കുര്യാക്കോസ് അഭിഷിക്തനായി. ഇന്ത്യയിൽ കാലം ചെയ്ത പൂർവികരായ മാർ ഔദീശോ, വിശുദ്ധ മാർ അബിമലേക്ക് തിമോഥെയൂസ്, മാർ തോമ ധർമോ, മാർ തിമോഥെയൂസ് രണ്ടാമൻ, മാർ പൗലോസ് മാർ പൗലോസ് എന്നിവരുടെ ഓർമകൾ നിലനിൽക്കുന്ന മാർത്തമറിയം വലിയ പള്ളിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന് മാർ ആവാ ത്രിതീയൻ കാതോലിക്കോസ് പാത്രിയർക്കീസ് കൈവയ്പ് ശുശ്രൂഷ നടത്തി.



വിവിധ വിദേശ രൂപതകളുടെ മെത്രാപ്പൊലീത്തമാരായ മാർ ബെന്യാമിൻ ഏലിയ, മാർ പൗലോസ് ബെഞ്ചമിൻ, മാർ ഇമ്മാനുവൽ ജോസഫ്, മാർ അപ്രേം അഥാനിയേൽ, സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ മെത്രാപ്പൊലീത്ത മാർ അപ്രേം, ആർച്ച് ഡീക്കൻ വില്യം തോമ എന്നിവർ സഹകാർമികരായി.

കൽദായ സഭയുടെ ഇന്ത്യയിലെയും ദക്ഷിണ–ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെയും മെത്രാപ്പൊലീത്തയായി ആണ് മാർ ഔഗിൻ വാഴിക്കപ്പെട്ടത്. രാവിലെ 7ന് മെത്രാപ്പൊലീത്തൻ അരമനയിൽ നിന്നു പാത്രിയർക്കീസിനെയും സംഘത്തെയും മാർ ഔഗിനെയും വലിയ പള്ളിയിൽ എതിരേറ്റു. ഇന്ത്യൻ സഭയ്ക്ക് ഇത് അഭിമാന മുഹൂർത്തമാണെന്നു മാർ ആവ ത്രിതീയൻ കാതോലിക്കോസ് പാത്രിയർക്കീസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

