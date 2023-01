സംഘടനാ നേതാക്കൾ എതിർത്തു; നാലാം ശനി അവധി നൽകുന്നതിൽ തീരുമാനമായില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്ക് നാലാം ശനി അവധി നൽകുന്നതും ആശ്രിത നിയമനം 5% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച് സർവീസ് സംഘടനകളുമായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയ് നടത്തിയ ചർച്ച തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞു. നാലാം ശനി അവധി നൽകുമ്പോൾ രാവിലെ 15 മിനിറ്റ് പ്രവൃത്തി സമയം വർധിപ്പിക്കുകയും കാഷ്വൽ അവധിയിൽ 5 ദിവസം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന നിർദേശത്തെ സംഘടനാ നേതാക്കൾ എതിർത്തു.

ഏതാനും സംഘടനാ നേതാക്കൾക്കു മാത്രമാണ് അഭിപ്രായം പറയാൻ സമയം ലഭിച്ചത്. ശേഷിക്കുന്നവർ എഴുതി നൽകാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിർദേശിച്ചു. ഇവ പരിശോധിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് നൽകും. ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര, നിയമ വകുപ്പുകൾ പരിശോധിക്കുകയും പിഎസ്‍സിയുടെ അഭിപ്രായം തേടുകയും ചെയ്ത ശേഷമേ അന്തിമതീരുമാനം ഉണ്ടാകൂ.

നാലാം ശനി അവധി നൽകുമ്പോൾ വർഷം 12 ദിവസമാണ് അവധി ലഭിക്കുന്നത്. പകരം ഇരുനൂറിലേറെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 15 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുകയും 5 കാഷ്വൽ അവധി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സംഘടനാ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സർക്കാർ സർവീസി‍ലിരിക്കെ മരിക്കുന്നവരുടെ ആശ്രിത‍രിൽ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാൾ ഒരു വർഷത്തിനകം ജോലി സ്വീകരിക്കാമെന്നു സമ്മതപത്രം കൊടുത്താൽ ജോലി നൽകുന്നതിനും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ജോലി ലഭിക്കാത്തവർക്കു 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നതിനുമുള്ള നിർദേശമാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു വച്ചത്. ആശ്രിത നിയമനത്തിനു പകരം 10 ലക്ഷം രൂപ എന്ന നിർദേശത്തെ ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ ഭേദമെന്യേ നേതാക്കൾ എതിർത്തു.

അവധി വേണ്ട: എൻജിഒ യൂണിയൻ, വേണം: എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ നാലാം ശനി അവധി നൽകാനുള്ള സർക്കാർ നിർദേശത്തെ എതിർക്കുന്നതായി എൻജിഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ.അജിത്കുമാർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ അവധി ജനങ്ങൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ആശ്രിത നിയമത്തിനു റൊട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തണം. ഓരോ 20 ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം നടത്തുമ്പോഴും ഇരുപതാമത്തെ ഒഴിവ് ആശ്രിത നിയമനത്തിനു നീക്കി വയ്ക്കണമെന്നും അജിത്കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആഴ്ചയിൽ 5 പ്രവൃത്തി ദിവസമാക്കി കുറച്ചാൽ ചെലവു ചുരുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും പകരം ജോലി സമയം വർധിപ്പിച്ച് പരിഹരിക്കാമെന്നും എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചവറ ജയകുമാർ നിർദേശിച്ചു. ക്ലാർക്ക് തസ്തികയ്ക്കു പുറമേ മറ്റു തസ്തികകളിലേക്ക് കൂടി ആശ്രിത നിയമനം വ്യാപിപ്പിച്ചാൽ 5% പരിധിയിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജാതി, മത സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നൽകുന്ന അവധികൾ റദ്ദാക്കണമെന്നു ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിംഗൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേശീയ അവധി ദിനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള അവധികൾ റദ്ദാക്കണം. നാലാം ശനി അവധി നൽകുന്നതിനോടു യോജിപ്പില്ല. ജാതി,മത സംഘടനകളുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന അവധി റദ്ദാക്കി നാലാം ശനി അവധിയാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

