‘വേണ്ട സർ, ടീച്ചർ മതി’: സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ അധ്യാപകരെ ജെൻഡർ ഭേദമില്ലാതെ ‘ടീച്ചർ’ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്താൽ മതിയെന്നു സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവ്. ഈ നിർദേശം സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും നൽകാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറോട് കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു. നടപടി റിപ്പോർട്ട് 2 മാസത്തിനകം നൽകണം. കമ്മിഷൻ ചെയർപഴ്‌സൻ കെ.വി.മനോജ് കുമാർ, അംഗം സി. വിജയകുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെതാണ് ഉത്തരവ്. ‘സർ’, ‘മാഡം’ തുടങ്ങിയ ഒരു പദവും ടീച്ചർ എന്ന പദത്തിനോ അതിന്റെ സങ്കൽപത്തിനോ തുല്യമാകുന്നില്ലെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

English Summary: The child rights commission directs students should call teachers' teachers, not sir or madam