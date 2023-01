കോൺഗ്രസിന് എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും പുതുമുഖ പ്രസിഡന്റുമാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളിലും പുതുമുഖ പ്രസിഡന്റുമാർ വരും. അഞ്ചു വർഷം പിന്നിട്ട മുഴുവൻ ഡിസിസി ഭാരവാഹികളും മാറും. മുഴുവൻസമയ പ്രവർത്തകരെ മാത്രമേ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റായി പരിഗണിക്കൂ. സ്ഥിരജോലിയുള്ളവരെയും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിക്കുന്നവരെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെയും പറ്റില്ല. ഇവയുൾപ്പെടെ മണ്ഡലം, ബ്ലോക്ക്, ഡിസിസി പുനഃസംഘടനാ മാനദണ്ഡം കെപിസിസി നിശ്ചയിച്ചു. ഭാരവാഹികളുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പാനൽ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനകം കെപിസിസിക്കു ലഭിക്കണമെന്നാണു നിർദേശം.

ഡിസിസി ഭാരവാഹികളിൽ അഞ്ചുവർഷം കഴിഞ്ഞവരെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. കെപിസിസി അംഗങ്ങൾ, മുൻ നിർവാഹക സമിതിയംഗങ്ങൾ, പോഷക സംഘടനാ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ, സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ, 2010നു മുൻപു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാതലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരിൽ ഇപ്പോൾ പദവിയില്ലാത്തവർ, ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നിവരെ ഡിസിസി ഭാരവാഹികളായും ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റായും പരിഗണിക്കാം. ഇവരിൽ 50 ശതമാനം വനിതാ–യുവജന പ്രാതിനിധ്യമായിരിക്കണം. ജില്ലയിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിലെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് വനിതയായിരിക്കണം.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോടും മറ്റു മുതിർന്ന നേതാക്കളോടും കൂടിയാലോചിച്ചശേഷമാകും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് നിയമനം നടത്തുക. ഓരോ ജില്ലയിലെയും ഡിസിസി ഭാരവാഹികളുടെ എണ്ണം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.

സമിതിയിൽ ഇവർ

കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം, ബ്ലോക്ക്, ഡിസിസി പുനഃസംഘടനയ്ക്കായി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ രൂപീകരിച്ച സമിതിയിൽ 9 അംഗങ്ങൾ: ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സി.പി.മാത്യു, കെപിസിസി ജന. സെക്രട്ടറിമാരായ എസ്.അശോകൻ, ജോസി സെബാസ്റ്റ്യൻ, കെപിസിസി അംഗം ഇ.എം.അഗസ്തി, മുൻ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരായ റോയ് കെ.പൗലോസ്, ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാർ, ജോയ് തോമസ്, മുൻഎംഎൽഎ എ.കെ.മണി, യുഡിഎഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോയി വെട്ടിക്കുഴി. ഇതിനു പുറമേ ജില്ലയിൽനിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതിയംഗങ്ങൾ, എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ എന്നിവരും സമിതിയിൽ അംഗങ്ങളാകും.

