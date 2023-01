വധശ്രമക്കേസ്: ലക്ഷദ്വീപ് എംപിക്ക് 10 വർഷം കഠിന തടവ്

കൊച്ചി∙ വധശ്രമക്കേസിൽ ലക്ഷദ്വീപ് എംപിയും എൻസിപി നേതാവുമായ മുഹമ്മദ് ഫൈസലും ബന്ധുക്കളും ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്കു 10 വർഷം കഠിന തടവ്. 2009ൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണു കവരത്തി ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി കെ.അനിൽകുമാറിന്റെ വിധി. പ്രതികൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴ അടയ്ക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. മറ്റു വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 5 വർഷം തടവു കൂടി പ്രതികൾക്കു കോടതി വിധിച്ചെങ്കിലും ഇത് ഒരുമിച്ചനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്നതിനാലാണു ശിക്ഷ 10 വർഷത്തിൽ ഒതുങ്ങിയത്.

കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയ മുൻ കവരത്തി സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ എം.പി. നജ്മുദ്ദീനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിയെടുക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണു മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ. എംപിയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ആന്ത്രോത്ത് പടിപ്പുര ഹൗസിൽ നൂറുൽ അമീനാണ് ഒന്നാം പ്രതി. മൂന്നാം പ്രതി ആന്ത്രോത്ത് പടിപ്പുര ഹൗസിൽ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ തങ്ങളും നാലാം പ്രതി ആന്ത്രോത്ത് ഷേക്കരിയമ്മാട ഹൗസിൽ മുഹമ്മദ് ബഷീർ തങ്ങളും മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ്.

2009ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി.എം.സയീദിന്റെ മരുമകൻ പടന്നയിൽ മുഹമ്മദ് സാലിഹിനെ മുഹമ്മദ് ഫൈസലും മറ്റു പ്രതികളും ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചെന്നാണു കേസ്. മർദനത്തിലും മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിലും സാലിഹിനു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളുടെ ഷെഡ് തകർത്തതുമായി തർക്കമാണു സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. 32 പേരെയാണു പ്രതി ചേർത്തിരുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യ 4 പ്രതികൾക്കാണു ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെ.എ. ജിബിൻ ജോസഫ് ഹാജരായി. വാദിക്കായി അജിത് അഞ്ചലേക്കർ ഹാജരായി.

എന്നാൽ കേസ് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും സെഷൻസ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും ഫൈസൽ പറഞ്ഞു. 2014 മുതൽ ലക്ഷദ്വീപ് എംപിയാണു മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ. വിധികേൾക്കാൻ കവരത്തി കോടതി പരിസരത്ത് വൻ ജനക്കൂട്ടം എത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Lakshadweep MP Mohammed Faizal gets 10-year jail in attempt to murder case