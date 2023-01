തരൂർ മാറിയാൽ സുരേഷ് ഗോപി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്; ആറ്റിങ്ങലിൽ വി.മുരളീധരന്‍?

തിരുവനന്തപുരം ∙ ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് എംപിമാരിൽ ചിലർ നിയമസഭയിലേക്കു മാറി മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചന വന്നതോടെ ബിജെപിയും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആലോചനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലാണു മാറ്റത്തിന് ആലോചന.

കേരള നേതാക്കളല്ലാതെ ‘താരശോഭ’യുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണു ചിന്ത. ശശി തരൂർ മൽസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപിയെ തിരുവനന്തപുരത്തു മൽസരിപ്പിക്കാൻ ആലോചനയുണ്ട്.

ആറ്റിങ്ങലിൽ യുഎഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ നിന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് മാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായേക്കുമെന്നും അവിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനെ മത്സരിപ്പിക്കാമെന്നും ബിജെപി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. പത്തനംതിട്ടയും മാവേലിക്കരയും പാലക്കാടുമാണ് ബിജെപിയുടെ മുൻഗണനയിലുള്ള മറ്റു മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങൾ.

സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ മൽസരിക്കാനിറങ്ങാതെ ഈ ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിലവിൽ ധാരണ. കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെയടക്കം കേരളത്തിൽ മൽസരിക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം നിയോഗിക്കുമെന്നാണു സൂചന.

English Summary : BJP may field Suresh Gopi in Thiruvananthapuram Parliament Constituency if Shashi Tharoor decides not to contest