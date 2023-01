ജീവനെടുത്ത് കടുവ; വയനാട്ടിൽ കൃഷിയിടത്തിൽ കർഷകനെ ആക്രമിച്ചു കൊന്നു

തൊണ്ടർനാട് (വയനാട്) ∙ നാട്ടിലിറങ്ങിയ കടുവ ആക്രമിച്ച കർഷകൻ മരിച്ചു. തൊണ്ടർനാട് പുതുശേരി പള്ളിപ്പുറത്ത് തോമസ് (സാലു-50) ആണു മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തരയോടെ തറവാടുവീടിനു സമീപത്തെ കൃഷിയിടത്തിൽ ആക്രമണത്തിനിരയായ തോമസ് മൂന്നരയോടെ മരിച്ചു.

കൃഷിപ്പണിയിലായിരുന്ന തോമസ് കടുവ ഇറങ്ങിയെന്നറിഞ്ഞു ജോലി നിർത്തി സമീപത്തെ വയലിലേക്കു മാറി. കുറച്ചു സമയത്തിനു ശേഷം അത് പോയെന്നു കേട്ടു മറ്റു 3 പേർക്കൊപ്പം കൃഷിയിടത്തിലേക്കു തിരിച്ചുകയറിയപ്പോഴാണ് ചാടിവീണ് ആക്രമിച്ചത്. ഓടി രക്ഷപെടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിലത്തുവീണ തോമസിനെ കടുവ ശക്തിയായി അടിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ വലതു തുടയെല്ലിനും കൈക്കും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു.

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ ബഹളം വച്ചതോടെ കടുവ തോമസിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിമറഞ്ഞു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ തോമസിനെ മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ഇവിടെനിന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി. തുടർന്ന് കൽപറ്റയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും വൈകാതെ മരിച്ചു. തോമസിന്റെ ഭാര്യ സിനി. മക്കൾ സോന, സോജൻ. സംസ്കാരം ഇന്ന് പുതുശേരി സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ

കാടിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണു കടുവയെത്തിയ കൃഷിയിടം. കടുവയെ മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ അനുമതി നൽകി. വനംവകുപ്പ് ഊർജിത തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ച കർഷകന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ ആദ്യഗഡുവായി വനംവകുപ്പ് 5 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു. മാനന്തവാടി താലൂക്കിൽ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും ഇന്ന് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

10 വർഷം; 6 മരണം

കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ വയനാട്ടിൽ കടുവ കൊന്നത് 6 പേരെ. വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ 4 പേരും സൗത്ത് വയനാട്, നോർത്ത് വയനാട് ഡിവിഷനുകളിൽ ഒരാൾ വീതവുമാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2020 ജൂൺ 16ന് പുൽപള്ളി ബസവൻകൊല്ലി കോളനിയിലെ ശിവകുമാറിനെ (24) കടുവ ആക്രമിച്ചു കൊന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലെ സംഭവം. പിന്നീട് ആ കടുവയ്ക്കായുള്ള തിരച്ചിലിൽ പുൽപള്ളി ആനപ്പാറ പള്ളിച്ചിറയിൽവച്ച് ചെതലയം റെയ്ഞ്ച് ഓഫിസർ ശശികുമാർ, ഡ്രൈവർ മാനുവൽ എന്നിവർക്കു ഗുരുതര പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞദിവസം ബത്തേരി നഗരത്തിലിറങ്ങിയ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വഴിയാത്രക്കാരനു പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

കടുവകളേ‍റെയും വയനാട്ടിൽ

2018 ലെ കടുവ സെൻസസ് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 2967 കടുവ‍കളുണ്ട്; കേരളത്തിൽ 196 എണ്ണം. ഇതിൽ 100– 120 കടുവ‍കളും വയനാടൻ കാടുക‍ളിലാണ്. കേരളത്തിലെ കട‍ുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളായ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൽ 25 – 30 കട‍ുവകളും പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിൽ 28 കട‍ുവകളും ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ കടുവ സെൻസസ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്ത‍ര കടുവദിനമായ ജൂലൈ 29ന് ഇതിന്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവരും. വയനാട്ടിൽ കടുവകളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

