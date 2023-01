‘ത്രിപുര’ സഖ്യം സുന്ദരമോ? അങ്കലാപ്പിൽ കേരള സിപിഎം; കോൺഗ്രസ് വിരോധം കേരളത്തിലൊതുങ്ങുമോ?

തിരുവനന്തപുരം ∙ ത്രിപുരയിലും കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമാവുന്നതോടെ കോൺഗ്രസ് വിരോധം കേരളത്തിലൊതുങ്ങുന്നോ എന്ന ചോദ്യം സിപിഎം നേരിടേണ്ടിവരും. ഓരോ സംസ്ഥാനവും ഓരോ യൂണിറ്റ് ആണെന്നാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞ മറുപടി. അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ ആരാണോ നല്ല സഖ്യകക്ഷി അവരുമായി കൈകോർക്കാമെന്ന് ന്യായീകരണം.

കോൺഗ്രസ് ദുർബലമായെന്നും പ്രാദേശികകക്ഷികൾ പോലും അവരെ ഒപ്പം കൂട്ടാതെ മാറ്റിനിർത്തുകയാണെന്നുമാണ് ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് ഗോവിന്ദൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്. പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നയങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ലേഖനം വന്ന ദിവസംതന്നെ ത്രിപുരയിലെ സഖ്യപ്രഖ്യാപനവുമായി.

ബംഗാളിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനോട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിയോജിച്ച കേരള ഘടകം പിന്നീട് ആ കൂട്ടുകെട്ടിനെ പിന്തുണച്ചു. എന്നാൽ ബംഗാളിലെ കോൺഗ്രസ് ബന്ധം പ്രയോജനം ചെയ്തില്ലെന്നാണ് പിന്നീട് പാർട്ടി വിലയിരുത്തിയത്. ഇതോടെ കേരളത്തിലെ എതിരാളികളുമായുള്ള ബംഗാൾ സഖ്യം അനാവശ്യമായിപ്പോയെന്ന വികാരം കേരള നേതൃത്വത്തിൽ കനത്തു.

പിന്നീടങ്ങോട്ട് കോൺഗ്രസിനെ വില കുറച്ചുകാണുന്ന സമീപനമാണ് സിപിഎം സ്വീകരിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് ശക്തിയാണെങ്കിൽ മാത്രം അവരുമായുളള സഖ്യം ഗൗരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന പരിഹാസമാണ് കണ്ണൂർ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ നേതാക്കൾ നടത്തിയത്.

എന്നാൽ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് ഭരിക്കുകയും 2018 ൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ത്രിപുര തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് സഖ്യം വേണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ബിജെപി ത്രിപുരയിൽ ക്ഷീണിക്കുന്നതിനാൽ ഒത്തുപിടിച്ചാൽ അധികാരത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വരാമെന്നാണ് അവിടത്തെ നേതാക്കൾ പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ വാദിച്ചത്. ത്രിപുര മുൻമുഖ്യമന്ത്രി മണിക് സർക്കാരിനോട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്ന കേരള നേതൃത്വം ആ ആശയഗതിയെ എതിർത്തതായി സൂചനയില്ല.

