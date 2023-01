പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ 2 വർഷത്തിനകം വിതരണം ചെയ്യും: കെഎസ്ആർടിസി

കൊച്ചി ∙ ജീവനക്കാർക്കു നൽകാനുള്ള പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സീനിയോറിറ്റിയും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി 2 വർഷത്തിനകം വിതരണം ചെയ്യുമെന്നു കെഎസ്ആർടിസി ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി എല്ലാ മാസവും 3.46 കോടി രൂപ മാറ്റിവയ്ക്കുമെന്നും വിശദീകരണപ്പത്രികയിൽ കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു. കെഎസ്ആർടിസി തയാറാക്കിയ ‘പെൻഷനറി ബെനഫിറ്റ് സ്കീം 2023’ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു നൽകി. തുടർന്നു ഹർജി 31നു പരിഗണിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ മാറ്റി.

സീനിയോറിറ്റി–38, കോടതി ഉത്തരവ്, മക്കളുടെ വിവാഹം, ചികിത്സ തുടങ്ങിയ അടിയന്തര സാഹചര്യം –7 എന്നിങ്ങനെ ഓരോ മാസവും 45 പേർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകാനാണു സ്കീം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരും ഓരോ മാസവും 3.46 കോടി രൂപ നൽകിയാൽ സ്കീം കാലാവധി ഒരു വർഷമായി ചുരുക്കാനാവുമെന്നും കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു. 4 മാസത്തിനകം പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ നിർദേശിച്ച് ഒക്ടോബറിൽ ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെ നൽകിയ റിവ്യൂ പെറ്റീഷനിലാണ് കെഎസ്ആർടിസി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

2022 നവംബർ 30ലെ കണക്കനുസരിച്ചു വിരമിച്ചവർക്കു പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ 83.10 കോടി രൂപയാണ് ആവശ്യം. ശമ്പളം, ഇന്ധനം, സ്പെയർ പാർട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ മാസവും നിലവിൽ 4 കോടി രൂപ റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അധിക വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. 2022ൽ 3700 ബസുകളാണു ശരാശരി സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ 4400 ബസുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നത്.

കെഎസ്ആർടിസി ശമ്പള വിതരണം ഇന്നു പൂർത്തിയാക്കും



തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ശമ്പള വിതരണത്തിന് ധനവകുപ്പ് 50 കോടി കൈമാറി. ബാക്കി 30 കോടി രൂപ കെഎസ്ആർടിസിയും ട്രഷറിയിലേക്കു നൽകി. 80 കോടി രൂപയാണ് ശമ്പള വിതരണത്തിനു വേണ്ടത്. ട്രഷറി നടപടിക്രമങ്ങൾ രാത്രി വൈകി പൂർത്തിയാക്കി. ശമ്പള വിതരണം ഇന്നുതന്നെ പൂർത്തിയാക്കും. കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ വകയിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിന് 71 കോടിയും കൈമാറി.

English Summary: Need 2 years time to distribute retirement benefits, KSRTC filed an affidavit in High Court