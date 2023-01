അഞ്ചുവർഷം പിന്നിട്ടാലും ഡിസിസിയിൽ തുടരാം

തിരുവനന്തപുരം∙ അഞ്ചുവർഷം പിന്നിട്ട ഡിസിസി ഭാരവാഹികൾ ഡിസിസി പുനഃസംഘടനയിൽ തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന നിബന്ധനയിൽ കെപിസിസി മാറ്റം വരുത്തും. അഞ്ചുവർഷം എന്നതു കുറഞ്ഞ കാലയളവു മാത്രമാണെന്നും ഇതിന്റെ പേരിൽ വലിയൊരു നേതൃനിരയെ അപ്പാടെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതു പാർട്ടിക്കു ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നും കെപിസിസി നേതൃയോഗത്തിൽ വിമർശനമുയർന്നു. ഇത്രയധികം പേരെ മറ്റു തലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള പരിമിതിയും ചർച്ചയായി. ഇതോടെയാണു നേതൃയോഗത്തിനുശേഷം, ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം ചേർന്ന് ഇളവിനു ധാരണയായത്.

എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ കൂടി പങ്കെടുത്ത് ഇന്നു ചേരുന്ന നിർവാഹകസമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് അന്തിമധാരണയിലെത്തും. എട്ടു മണിക്കൂറോളം തുടർച്ചയായി ചേർന്ന കെപിസിസി നേതൃയോഗത്തിൽ തന്റെ കാലയളവിലെ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക കണക്കുകളും പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ അവതരിപ്പിച്ചു.

137 രൂപ ചാലഞ്ച് വഴി ലഭിച്ച പണത്തിന്റെ കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ചില്ലെന്ന വിമർശനം കഴിഞ്ഞ നിർവാഹക സമിതിയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമായിരുന്നു ട്രഷറർ പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു കെ.സുധാകരൻ കണക്കവതരിപ്പിച്ചത്. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കു പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയതിന്റെ കണക്കും വച്ചു. തൽക്കാലം പുതിയ ട്രഷററെ നിയമിക്കില്ല.

കെപിസിസി ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാരിൽ ബിജെപിയോടും സിപിഎമ്മിനോടും ആഭിമുഖ്യമുള്ളവർ കയറിക്കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരെ പുറത്താക്കി ഓഫിസ് ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നും സുധാകരൻ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്നും നിയമസഭയിലേക്കു മത്സരിക്കാനാണു താൽപര്യമെന്നും സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച എംപിമാർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമാണു യോഗത്തിലുണ്ടായത്. ടി.എൻ.പ്രതാപന്റെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു ചിലരുടെ വിമർശനം.

