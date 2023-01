‘ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന ധാരണയും മാറിയില്ലേ?’: സ്വാശ്രയ സമരം ഓർമിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇ.പി. ജയരാജൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വകാര്യ – കൽപിത സർവകലാശാലകൾക്കുള്ള അനുമതി നയംമാറ്റമല്ലെന്നും കാലോചിതമായ രൂപപ്പെടുത്തലാണെന്നും എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ ന്യായീകരിച്ചു. ‘‘ലോകത്താകെയുള്ള മാറ്റത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്വാശ്രയ സമരത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതു ശരിയായിരുന്നു. തെറ്റും ശരിയും വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു വാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന വിശ്വാസം അറിവുണ്ടായപ്പോൾ മാറിയില്ലേ’’– അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

സിപിഐയെക്കൂടി സിപിഎം വിശ്വാസത്തിലെടുത്തതോടെ എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ വിയോജിച്ചത് എൽജെഡി മാത്രമാണ്. നയംമാറ്റം സമ്പൂർണ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനു വഴിവയ്ക്കുമെന്നും സർക്കാർ മേഖലയെ തകർക്കുമെന്നും വർഗീസ് ജോർജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തദ്ദേശീയമായി കേരളത്തിനു കരുത്തുള്ള മേഖലകളിലെ വിദേശനിക്ഷേപം ഗുണകരമാകില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞാണ് സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത്.

നാടിന്റെ പൊതുവായ താൽപര്യം ഹനിക്കാതെ വിദേശ വായ്പ വാങ്ങാമെന്നാണ് യോഗം അംഗീകരിച്ച രേഖ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സ്വകാര്യ സർവകലാശാല എന്ന വാക്ക് രേഖയിലില്ല. പകരം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സ്വകാര്യനിക്ഷേപം എന്നാണ് പരാമർശം. വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട ഭരണപരമായ നിർദേശങ്ങളാണ് രേഖയിൽ ബാക്കിയുള്ളത്.

