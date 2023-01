ഓഹരിത്തട്ടിപ്പു കേസ്: മുൻ ജഡ്ജിയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നതിൽ ആശയക്കുഴപ്പം

കൊച്ചി ∙ കാക്കനാട് ഓഹരിത്തട്ടിപ്പു കേസ് പ്രതി എബിൻ വർഗീസിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻ ജഡ്ജിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പൊലീസിന് ആശയക്കുഴപ്പം. പൊതുജനത്തെ കബളിപ്പിച്ചു തട്ടിയെടുത്ത 100 കോടി രൂപ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇൗ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ കേസിന്റെ വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട്. ഇതുസംബന്ധിച്ചു പൊലീസ് നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

മുൻ ജഡ‍്ജി എത്ര രൂപയാണ് എബിന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിക്ഷേപിച്ചതെന്നു വ്യക്തമല്ല. രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാലേ ഇതു കണ്ടെത്താനാകൂ. എബിന്റെ കമ്പനി പൊട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ, താൻ നിക്ഷേപിച്ച പണം തിരികെക്കിട്ടാനായി മുൻ ജഡ്ജി തന്നെ കൊണ്ടുവന്നയാൾക്കു കാക്കനാട് മൂലേപ്പാടം റോഡിലെ വീട് പറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു വിറ്റെന്നാണു മുഖ്യപ്രതിയുടെ മൊഴി. ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ സുതാര്യതയില്ലെങ്കിലും പ്രതി എബിനു പരാതിയില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു ജഡ്ജിയെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കിയത്. എന്നാൽ, ഉന്നതബന്ധങ്ങളുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലിൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്നാണു പണം നഷ്ടപ്പെട്ട നിക്ഷേപകരുടെ ആശങ്ക.

