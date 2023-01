പച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് - ‌‌ഹോട്ടൽ വൃത്തി അറിയാം; മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അടുത്തയാഴ്ച, പരാതി പറയാൻ പോർട്ടലും

തിരുവനന്തപുരം ∙ വൃത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹോട്ടലുകളെയും റസ്റ്ററന്റുകളെയും തരംതിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അടുത്ത ആഴ്ച പുറത്തിറക്കും. മികവ് അനുസരിച്ചു പച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് ഗ്രേഡുകളിലാണു തരംതിരിക്കുന്നത്. വൃത്തി, ജീവനക്കാരുടെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന, ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയസംവിധാനങ്ങൾ, കൃത്യമായ ജല, ഭക്ഷ്യ പരിശോധന എന്നിവയെല്ലാം ഘടകങ്ങളാകും. ഇതിനകം 800 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആപ്പിന്റെ ഭാഗമായത്.

പരാതി അയയ്ക്കാൻ പോർട്ടലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മിഷണറേറ്റ് ആരംഭിക്കും. ഹോട്ടലുകളുടെയും റസ്റ്ററന്റുകളുടെയും വൃത്തിഹീന അന്തരീക്ഷവും ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പരാതികളും ചിത്രം സഹിതം പോർട്ടലിൽ അ‌പ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതു പരാതിയായി സ്വീകരിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

ഓഡിറ്റോറിയം പാചകത്തിനും ലൈസൻസ് വേണം

ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നവരും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ലൈസൻസ് നേടിയിരിക്കണമെന്നു മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. കേറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാണ്. ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലെ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കും. പച്ച മുട്ട ഉപയോഗിച്ച് മയൊണൈസ് തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിരോധനം നിലവിൽവന്നു. വെജിറ്റബിൾ മയൊണൈസോ പാസ്ചറൈസ് ചെയ്ത മുട്ട ചേർത്തുള്ള മയൊണൈസോ ഉപയോഗിക്കാമെന്നു ഹോട്ടലുകളും റസ്റ്ററന്റുകളും നൽകിയ ഉറപ്പു പാലിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പാഴ്‌സൽ നൽകുന്ന സമയവും എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതും രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റിക്കർ പതിപ്പിക്കും. ജീവനക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കി. ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് സൂപ്പർവൈസർ ചുമതല നൽകണം.

English Summary: Mobile application to distinguish hotels on different factors including cleanliness