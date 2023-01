അക്കൗണ്ട് ശൂന്യമെന്ന് പ്രവീൺ റാണ; തട്ടിച്ച പണം അപ്രത്യക്ഷം

തൃശൂർ ∙ തന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 10 പൈസ പോലുമില്ലെന്ന്, കോടികളുടെ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പിൽ അറസ്റ്റിലായ സേഫ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ചിട്ടിക്കമ്പനി ഉടമ പ്രവീൺ റാണ (37) പൊലീസിനു മൊഴി നൽകിയെന്നു വിവരം. പൊള്ളാച്ചി ദേവരായപുരത്തു കരിങ്കൽ ക്വാറിയിലെ ഷെഡിൽ നിന്നു പിടികൂടുമ്പോൾ റാണയുടെ കൈവശം കണ്ടെത്തിയത് 1000 രൂപയും ചില്ലറയും മാത്രം. 6 ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ, ലാപ്ടോപ് എന്നിവയും കണ്ടെടുത്തു. ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ റാണയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചു നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണു സൂചന. വഞ്ചനക്കുറ്റത്തിനു പുറമെ ചട്ടവിരുദ്ധ നിക്ഷേപം തടയൽ (ബഡ്സ്) നിയമവും റാണയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തി. ഇന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

ധൂർത്താണു തന്നെ നശിപ്പിച്ചതെന്നും കൊച്ചിയിലെ ബിസിനസ് പങ്കാളിയായ കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഷൗക്കത്ത് 16 കോടി രൂപ തന്നിൽ നിന്നു കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും റാണയുടെ മൊഴിയിലുണ്ട്. പാലക്കാട്ട് വാങ്ങിയ 52 സെന്റ് സ്ഥലം മാത്രമേ സ്വത്തായി ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നു റാണ പറഞ്ഞതും പൊലീസ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. നായകനാകാൻ വേണ്ടി 2 സിനിമ നിർമിച്ചതും 14 ജില്ലകളിലായി വിവാഹ സൽക്കാരം നടത്തിയതും തന്നെ കുത്തുപാളയെടുപ്പിച്ചെന്നാണു റാണയുടെ വാദം. എന്നാൽ, സമ്പാദ്യം ക്യാഷ് ആയി തന്നെ പിൻവലിച്ചു ബെനാമികളുടെ പേരിലാക്കിയെന്നാണു പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. റാണയുടെ 4 അനുചരന്മാരുടെ സ്വത്തുവിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നായി നൂറിലേറെ പരാതികളാണു പ്രവീൺ റാണയ്ക്കെതിരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മുപ്പതിലേറെ കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായാണു വിവരം. 7.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 9.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രവീൺ റാണ തട്ടിയെടുത്തതായി ഇന്നലെ കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ 5 പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൊച്ചി ചിലവന്നൂരിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് 6നു പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ട പ്രവീൺ റാണ ആഡംബര കാറിൽ അങ്കമാലിയിലെത്തിയെന്നു സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഈ കാർ പൊലീസ് പിന്തുടർന്നേക്കുമെന്നു മനസ്സിലാക്കി തൃശൂരിലെ ബന്ധുവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി മറ്റൊരു കാറിൽ കയറിയാണു കേരളം വിട്ടത്. റാണയടക്കം 4 പേരായിരുന്നു കാറിൽ. കൊച്ചിയിലെ അഭിഭാഷകന്റെ സഹായവും ലഭിച്ചതായി പറയുന്നു. 7നു പുലർച്ചെ കോയമ്പത്തൂരിലെത്തി. പാലിയേക്കര, പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസകളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിനു തുണയായി. കയ്യിൽ പണമില്ലാതിരുന്നതു രക്ഷപ്പെടൽ പദ്ധതികൾ അസാധ്യമാക്കി. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി ജോയി ദേവരായപുരത്തു വാടകയ്ക്കു നടത്തിയിരുന്ന ക്വാറിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്.

വിവാഹമോതിരം വിറ്റു നേടിയ 75,000 രൂപയുമായാണു ക്വാറിയിലെത്തിയത്. ആ തുക അവിടെ ചെലവായി. പേരും രൂപവുമൊക്കെ മാറ്റിപ്പറഞ്ഞാണു ക്വാറിയിൽ തങ്ങിയതെങ്കിലും പൊലീസ് പിന്തുടർന്നെത്തി പിടികൂടി. ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളും ലാപ്ടോപ്പും പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നു നിർണായക സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Praveen Rana says his bank account is blank