വഴിയിൽക്കിടന്നതെന്നു പറഞ്ഞ് യുവാവ് നൽകിയ മദ്യം കഴിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ച സംഭവം: മദ്യത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയത് സുഹൃത്ത് തന്നെ

അടിമാലി ∙ വഴിയിൽക്കിടന്നു കിട്ടിയതെന്നു പറഞ്ഞ് യുവാവ് കൊടുത്ത വിദേശമദ്യം കുടിച്ച് ഒരാൾ മരിക്കുകയും രണ്ടുപേർ ചികിത്സയിലാവുകയും ചെയ്ത സംഭവം ആസൂത്രിത കൊലപാതകമെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ. മദ്യത്തിൽ വിഷം കലർത്തി സുഹൃത്തിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. അടിമാലി അപ്സരക്കുന്നിനു സമീപം താമസിക്കുന്ന പുത്തൻ‌പുരയ്ക്കൽ സുധീഷ് (24) ആണ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. വിഷം കലർന്ന മദ്യം കഴിച്ച് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച പടയാട്ടിൽ കുഞ്ഞുമോന്റെ (49) സഹോദരീപുത്രനാണു സുധീഷ്.

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അവശനിലയിൽ കഴിയുന്ന സുഹൃത്ത് കീരിത്തോട് മടപ്പറമ്പിൽ മനോജിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു സുധീഷിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കഞ്ചാവുവിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനോജുമായി നടത്തിയ പണമിടപാടിലുണ്ടായ തർക്കമാണു കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പ്രതിയും ചികിത്സയിലുള്ളവരും തടിപ്പണിക്കാരാണ്. സുധീഷ് കൊടുത്ത മദ്യം കുടിച്ച അടിമാലി പുത്തൻപറമ്പിൽ അനുവും ചികിത്സയിലാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വി.യു.കുര്യാക്കോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണു കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അടിമാലിയിലെ കൺസ്യൂമർഫെഡ് മദ്യ വിൽപനശാലയിൽ നിന്ന് 375 മില്ലി ലീറ്റർ റം വാങ്ങിയ സുധീഷ് അതിൽ ഏലത്തിന് അടിക്കുന്ന ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന കീടനാശിനി ചേർക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മദ്യക്കുപ്പിയുടെ അടപ്പൂരി സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചാണു കീടനാശിനി ചേർത്തത്.

സൂചി കുത്തിയ സുഷിരം മെഴുക് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചു. പിറ്റേന്നു രാവിലെ മനോജിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വഴിയിൽക്കിടന്നു മദ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. സുധീഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തി മനോജ് മദ്യം കഴിച്ചെങ്കിലും രുചിവ്യത്യാസം തോന്നിയതിനാൽ അൽപം കഴിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഒന്നിച്ചു ജോലി ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളായ കുഞ്ഞുമോനെയും അനുവിനെയും പിന്നീട് മനോജ് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ശേഷിക്കുന്ന മദ്യം അവർക്ക് നൽകുകയുമായിരുന്നു.

English Summary: Twist in man death after having liquor from roadside