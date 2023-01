അനാചാരങ്ങൾക്ക് 7 വർഷം വരെ തടവ്; അന്ധവിശ്വാസ വിരുദ്ധ ബിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു മുന്നിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷം മുതൽ 7 വർഷം വരെ ത‌‌ടവും 5000 രൂപ മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ പിഴയും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന കരടു ബിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയിൽ. അഗ്നിക്കാവടി, കുത്തിയോട്ടം, തൂക്കം തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങൾ ബില്ലിന്റെ പരിധിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നിയമവകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ. മതാചാരങ്ങളെ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

ആരുടെയെങ്കിലും അനുമതിയോടെ അനാചാരങ്ങൾ നടത്തിയാലും അത് അനുമതിയായി കണക്കാക്കി നിയമനടപടി ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. അനാചാരത്തിനിടെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ കൊലപാതകത്തിനുള്ള ശിക്ഷ (ഐപിസി 302) നൽകണം. ഗുരുതര പരുക്കിന് ഐപിസി 326 അനുസരിച്ചാണു ശിക്ഷ.

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യം നൽകിയാൽ ഒരു വർഷം മുതൽ 7 വർഷം വരെ തടവും 5000 – 50,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കും. തട്ടിപ്പിനു സഹായിക്കുന്നവർക്കും ഇതേ ശിക്ഷയാണ്. കമ്പനിയാണ് തട്ടിപ്പിന് ഉത്തരവാദിയെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ചുമതലപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും. തട്ടിപ്പു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്താനും രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും പൊലീസിന് അധികാരമുണ്ടാകും.

ഇന്റലിജൻസ് എഡിജിപി‍ ആയിരുന്ന എ.ഹേമചന്ദ്രനും ജസ്റ്റിസ് കെ.ടി.തോമസ് ചെയർമാനായ നിയമപരിഷ്കരണ കമ്മിഷനും ഇതുസംബന്ധിച്ചു കരട് നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലെ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും നിയമവും പരിശോധിച്ച് ഹേമചന്ദ്രൻ 2014 ൽ കരടുബിൽ തയാറാക്കി. അന്നത്തെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരും തുടർന്നുവന്ന എൽഡിഎഫ് സർക്കാരും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് 3 വർഷം തടവു മുതൽ വധശിക്ഷ വരെ നൽകണമെന്ന് ഹേമചന്ദ്രൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

അന്ധവിശ്വാ‍സവും അനാ‍ചാരവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് 7 വർഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ഉറപ്പാക്കുന്നതായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് കെ.ടി.തോമസ് സമർപ്പിച്ച കരടു ബി‍ൽ. സമയം ലഭിച്ചാൽ വരുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ നിർദിഷ്ട ബില്ലിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്തശേഷം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ബില്ലുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. വരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ നിയമനിർമാണത്തിനു സമയം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബിൽ വരാനാണു സാധ്യത. 5 വർഷമായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിൽ ഇലന്തൂർ നരബലിയെത്തുടർന്നാണ് പൊടി തട്ടിയെടുത്തത്.

English Summary: Bill against sorcery and black magic to present in Kerala Assembly