തിരുവനന്തപുരം ∙ തോട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വളർത്താനുള്ള നിർദേശത്തിന്മേൽ എൽഡിഎഫ് യോഗം അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തില്ല. വികസനരേഖയിൽ ഈ നിർദേശം ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. സിപിഎം അതിന് അനുകൂലവുമാണ്. എന്നാൽ സിപിഐ വിയോജിപ്പ് തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം നീണ്ടത്.

തോട്ടം മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിക്കു പരിഹാരമായി എൽഡിഎഫിലെ ഭൂരിഭാഗം കക്ഷികളും ഈ നിർദേശത്തെ വിലയിരുത്തി. സിപിഐയിലെ ഭിന്നതയാണ് തടസ്സമായി തുടരുന്നത്.

English Summary : LDF meeting did not decide on fruit cultivation in plantations