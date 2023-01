കൊച്ചി ∙ അനധികൃത ബോർഡുകൾ, ബാനറുകൾ, കൊടികൾ, തോരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ കോടതിയലക്ഷ്യമായി കാണുമെന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ താക്കീത്. അനധികൃതമായിട്ടുള്ള ബോർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച സമിതികളുടെ നിർദേശം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ അധികൃതർക്കും ബാധകമാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.

അനധികൃതമായി ബാനറുകളും മറ്റും സ്ഥാപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ഉൾപ്പെടെ നിർദേശം നൽകിയിട്ടും തദ്ദേശഭരണ സെക്രട്ടറിമാർ നടപടിയെടുത്തതായി വിശദമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സെക്രട്ടറിമാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ക്രോഡീകരിച്ച് തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ എണ്ണം, ചുമത്തിയ വകുപ്പുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടാണു നൽകേണ്ടത്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സമിതികൾ നിലവിൽവന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഓരോ നിയമവിരുദ്ധമായ ബാനറും ബോർഡും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കോടതി ഉത്തരവിന്റെ ലംഘനമായും കോടതി അലക്ഷ്യമായും കരുതണമെന്നും ശിക്ഷാനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

നടപടിയെടുക്കാനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിൽ പ്രാദേശിക സമിതിയും മേൽനോട്ടത്തിനായി ജില്ലാ തലത്തിൽ നിരീക്ഷണ സമിതിയും രൂപീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ മാസം ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.

